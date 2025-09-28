Il laboratorio di Sinner: "Cambio, ma resto io"

La formula del nuovo Sinner sfugge ancora un po’ di mano allo Jannik ’piccolo chimico’. Contro Atmane si è vista tutta l’instabilità della ricetta provata in questi giorni a Pechino: la vittoria sull’eclettico francese arriva, complicata, sudata al terzo set (6-4, 5-7, 6-0). E quarti di finale sia, per la tredicesima volta di fila sul duro, segno di una continuità disarmante, l’avversario sarà Marozsan. Ieri contro Atmane è stato però il giorno degli esperimenti, non proprio sempre riusciti. Perché fra le provette delle discese a rete e delle variazioni a Sinner capita di incappare in qualche piccola esplosione. Passa senza troppi scossoni un primo set, si vedono palle corte voleé e percentuali al servizio sempre alte (le prime viaggiano sull’80%). Ma poi l’equilibrio si rompe: il secondo parziale è un continuo scambio di break con l’azzurro che sembra finire improvvisamente dentro alcuni buchi neri (due break presi a zero). Bene, il francese è un avversario insidioso, ma il Sinner 2.0 passa una delle fasi più nere del suo rodaggio: si fa strappare la battuta 3 volte e il set per 7-5. Palle corte e variazioni non funzionano come si spera, la spiegazione la fornisce proprio l’azzurro: "Sto cercando di fare cose nuove, però dobbiamo stare attenti a non far troppo. Non dobbiamo stravolgere la mia identità, cambiare tutto quello che sono come giocatore – dice –. Sto provando a fare, diciamo, l’80% del mio tennis abituale e un 20% di novità; secondo me dovrei arrivare al 90-95% di quel che sono io e provare a cambiare un 5% e magari fare queste cose diverse nei momenti più più tranquilli". Chiari sono i tentativi, perché poi nel terzo parziale contro il francese Jannik torna sui ’vecchi ’ registri: la percentuale di prime crolla al 40% o poco più, ma l’avversario – pure fiaccato dai crampi – non riesce a fare nemmeno un game, per il 6-0 finale. Sinner patisce pure una caduta e un dolore improvviso alla caviglia: "Niente di serio". Quanto al gioco, "tutto parte del processo, è normale", tranquillizza l’azzurro. Ma ora, ai quarti, domani l’ennesimo banco di prova contro l’ungherese Marozsan: "Un grande battitore e ha anche un ottimo tocco di palla. Non vedo l’ora".

Intanto oggi vanno a caccia del derby azzurro Flavio Cobolli (alle 5 di mattina italiane contro Tien) e Lorenzo Musetti, impegnato con Mannarino alle 7 (dirette tv su Sky). Il toscano si è anche scusato sui social con il pubblico cinese per le impreca durante la partita contro Mpetshi Perricard, diventate un caso. "Vorrei scusarmi per ciò che ho detto durante la mia partita, in un momento di frustrazione. Le mie parole erano rivolte soltanto a pochi individui tra il pubblico che tossivano ripetutamente disturbando il gioco. Non erano in alcun modo indirizzate al popolo cinese. È successo in un momento di stress e tensione ma questo non è affatto una giustificazione". Sempre a Pechino, alle 8,30 Jasmine Paolini affronta Kenin (anche in chiaro su Supertennis). A Tokyo out Darderi (7-6, 6-1) contro Brooksby.