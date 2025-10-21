Il no di Sinner alla Davis. L’Australia già nel mirino: "Il 2026 da iniziare al top»

Non era nemmeno caduto l’ultimo coriandolo della festa per la seconda Coppa Davis di fila, che Jannik Sinner già ci preparava: "Non prometto nulla per il 2025". Nell’anno delle grandi fatiche l’altoatesino rinuncia alla final 8 di Bologna (in programma dal 18 al 23 novembre). "Jannik non ha dato la sua disponibilità per il 2025" dice il capitano Filippo Volandri, che in questi mesi non ha mai sciolto le riserve sulla presenza o meno del numero 2. La notizia era nell’aria: "Una decisione non semplice, ma l’obiettivo è partire nel 2026 in Australia con il piede giusto – spiega Sinner a Sky –. Una settimana sembra una banalità, ma per la preparazione conta tanto. Nel 2023 e nel 2024 l’abbiamo vinta la Davis; era importante farlo, ma quest’anno abbiamo deciso così". Non è la prima volta che Sinner rinuncia alla maglia azzurra (due i forfait olimpici, oltre alle fasi a girone dell’Insalatiera non giocate). Scelta sicuramente non popolare per i più, ma "comprensibile" per gli addetti ai lavori e già praticata da molti big. "Se Jannik non giocasse in futuro lo capirei", aveva detto, l’anno scorso Volandri. Lo difende poi Paolo Bertolucci: "E’ giusto che decida lui come e quando giocare. Lo capisce l’ex capitano di Davis, Corrado Barazzutti: "Siamo di fronte a una scelta assolutamente rispettabile", ha detto a Radio1 Sport. Durissimo invece l’attacco dell’ex bandiera azzurra Nicola Pietrangeli: "È un grande schiaffo al mondo sportivo italiano. Quando mi toccano la Coppa Davis smanio perché lo scopo di uno sportivo è mettere la maglia azzurra. Ma purtroppo parlo di un’altra epoca", ha aggiunto. Un ruolo lo ha il calendario, oltre al ritiro forzato dai crampi in Cina. Alle porte un finale di stagione impegnativo: domani l’esordio nell’Atp 500 di Vienna con Altmaier. Poi il 1000 di Parigi e le Atp Finals.

In chiave Davis l’unica speranza la tiene accesa il regolamento Itf, che permette di modificare tre dei giocatori nominati fino alle 11 italiane del giorno precedente l’inizio delle partite della Final 8. Nel frattempo, a capo dei 5 scelti per le Finals di Bologna c’è il numero 1 azzurro Lorenzo Musetti (oggi a Vienna, 17,30, contro Tsitsipas). Con lui Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e i doppisti Bolelli e Vavassori. "Siamo convinti che il gruppo si ritroverà con una motivazione ancora più forte – aggiunge Volandri –. Dovremo superare avversari insidiosi a partire dall’Austria". Sì, il primo scoglio (alle 16 del 19 novembre) è la nazionale di capita Jurgen Melzer con in rosa Filip Misolic, Jurij Rodionov, Lukas Neumayer, Lucas Miedler e Alexander Erler. Tutti sanno che quando ci si gioca l’Insalatiera le classifiche si ribaltano, ma dovrebbe essere un debutto facile per gli azzurri, spinti da un top 8, da due giocatori particolarmente attaccati alla maglia e da una delle coppie di doppio più forti al mondo. Nel frattempo l’Italia può sognare ancora il tris a casa sua, grazie a "una squadra solida – commenta il presidente Fitp Angelo Binaghi –, unita, capace di trasformare ogni difficoltà in un’ulteriore spinta".

Ieri intanto a Vienna Arnaldi elimina Kovacevic 7-5, 6-4, Darderi si è arreso a Nakashima (6-2, 7-5), e a Basilea Sonego a Davidovich Fokina (7-6, 6-4). Vittoriosa Cocciaretto su Parry (6-4, 6-7, 6-2) a Guangzhou. Le partite sono in diretta su Sky.