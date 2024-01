IL PROGRAMMA. Sonego-Evans è già da brividi

Nella notte italiana fra oggi e domani, in campo a Melbourne altri azzurri. Impegno insidioso per Lorenzo Sonego, 28enne numero 46 Atp che se la dovrà vedere con Daniel Evans, britannico 33enne numero 40. Giulio Zeppieri, 22enne n.134 Atp, è opposto al croato Dusan Lajovic, n.52. Nel torneo femminile (Bronzetti già out), al primo turno, Martina Trevisan (n.59 Wta) affronta la messicana Zarazua (n.97), Camila Giorgi (n.53) sfida la bielorussa Azarenka (n.22), Elisabetta Cocciaretto (n.66) la svizzera Lulu Sun (n.189).