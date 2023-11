Il programma. Tsitsipas, ritiro choc. Oggi Alcaraz-Rublev

E’ durato appena 17 minuti il secondo match di Tsitsipas alle Atp Finals di Torino. La partita si ferma sul 2-1 in favore di Rune e Stefanos si ritira dal torneo: il colpevole? Un dolore lancinante alla schiena del giovane greco. "I miei dottori, dopo le innumerevoli visite che ho fatto negli ultimi giorni, mi hanno dato la luce verde per giocare. Sfortunatamente in campo mi sono sentito male, ho fatto del mio meglio per essere pronto per questa partita ma non ha funzionato. È una cosa che mi uccide non essere in grado di finire questo torneo, che ho preparato a lungo". Il suo posto lo prenderà, da domani Hubert Hurkacz, prima riserva del torneo.

Il programma di oggi prevede una partita per rimettere insime i cocci, almeno per uno dei tue tennisti protagonisti. Alcaraz e Rublev, si affrontano dopo le 14,30: entrambi sono usciti sconfitti dal primo turno del round robin del torneo dei Maestri. Altro singolare di gironata quello fra il numero 3 del mondo Daniil Medvedev e Alexandre Zverev a partire dalle 21.