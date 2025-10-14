“Il tennis è per ricchi”: Thiem svela i costi per arrivare tra i professionisti

Bologna, 14 ottobre 2025 - Dominic Thiem, ex numero 3 del ranking mondiale e vincitore degli US Open 2020, ha acceso un faro su una realtà spesso taciuta del mondo del tennis: l'accesso a questo sport è, per molti, una corsa a ostacoli economici insostenibili. Intervenuto nel podcast spagnolo “Jot Down Sport”, l’ormai ex tennista austriaco ha affermato senza giri di parole: “Il tennis è uno sport per ricchi”. Una frase forte, destinata a far discutere, ma che racchiude una verità nota a molti addetti ai lavori e spesso poco discussa. Thiem sa bene di cosa parla: Nel suo percorso verso l’élite del tennis mondiale ha vissuto sulla propria pelle le difficoltà che affrontano tanti giovani aspiranti professionisti. "Dai 13 ai 18 anni – spiega – i costi annuali per allenamenti, attrezzature, viaggi e tornei possono aggirarsi tra gli 80 e i 100 mila euro". Una spesa che, nell’arco di cinque anni, può sfiorare il mezzo milione. “Abbiamo un ragazzo molto promettente nella nostra Academy – racconta – che a 17 anni si allena e viaggia per 35 settimane l’anno come un professionista. Ma a quell’età non si guadagna ancora nulla. Si spende soltanto”. Ecco allora che il talento, per emergere, non basta. Servono investimenti importanti, genitori disposti a grandi sacrifici o, in alternativa, il sostegno di sponsor e fondazioni. Ma anche il cosiddetto “funding privato”, ovvero l’intervento di investitori che anticipano cifre significative in cambio di una percentuale sui guadagni futuri del tennista. Un meccanismo rischioso, che può compromettere la libertà e la sostenibilità economica di un atleta nel lungo termine. Il percorso diventa quindi elitario già nei primi anni. E anche per chi riesce a sfondare nel circuito maggiore, le insidie finanziarie non scompaiono. Thiem ricorda come, pur in presenza di premi apparentemente ricchi, la realtà sia ben diversa. “Il primo turno a Wimbledon paga 65 mila sterline, ma tra tasse nel Paese ospitante, quelle del proprio Paese e le spese per staff e logistica, si perde oltre il 60% della somma”. Non va meglio sul fronte degli sponsor. I contratti prevedono bonus legati alla classifica: se si scende o ci si infortuna, i ricavi calano drasticamente. “Quando sei tra i primi cinque hai entrate importanti. Ma basta poco per vederle crollare”, sottolinea Thiem, che già a 18 anni ha scelto di farsi affiancare da un consulente finanziario per gestire un futuro incerto. È un sistema che spesso seleziona più in base alle risorse economiche che al potenziale tecnico. In un momento in cui lo sport globale si interroga sull’accessibilità e l’inclusione, le parole di Thiem suonano come un invito – o forse un monito – a ripensare il modello. Perché il talento, da solo, non basta se il campo da gioco è riservato a pochi.