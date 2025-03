Indian Wells, gioia doppia. Trionfo Errani-Vavassori: "Il misto piace al pubblico. Serve un ranking a parte»

Sara Errani e Andrea Vavassori, la coppia azzurra vincitrice degli US Open, trionfa anche nel doppio misto di Indian Wells. I due si sono imposti sul duo composto dalla statunitense Mattek-Sands e dal croato Pavic in una finale molto combattuta, rimontando un set di svantaggio poi ribaltando anche il match tie-break. Il risultato finale è stato di 6-7(3) 6-3 10-8 ed è arrivato dopo un’ora e 36 minuti di gioco, con i due italiani che hanno incassato anche un assegno da 100mila dollari.

"Oggi è stata la dimostrazione che il doppio misto può funzionare alla grande, ci siamo divertiti sia noi che il pubblico - ha spiegato Andrea Vavassori alla fine dell’incontro -. Proporrò un circuito di doppio misto, con un ranking a parte. Così la gente potrebbe seguire le coppie. Il tennis è uno dei pochi sport in cui gli uomini e le donne possono giocare insieme, e questa è davvero una bella cosa".

Entusiasmo anche nelle parole di Errani: " Questi incontri aiutano a crescere, prendere fiducia e migliorare. Mi piace tantissimo stare con la Paolini e Andrea: loro sono libri di tennis da scoprire".

I campioni in carica dello US Open, dopo aver reagito duramente al nuovo formato che verrà introdotto dal 2025 a New York, dove rischiano di non poter difendere il titolo, considerando che otto coppie parteciperanno grazie al ranking in singolare mentre le altre otto verranno invitate con una generica wild card, hanno risposto sul campo.