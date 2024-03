Indian Wells: quando giocano Sinner, Sonego e gli altri azzurri

Indian Wells (California), 7 marzo 2024 – Sfida fra una promessa annunciata e una che si è fatta carne. Ovvero Kokkinakis-Sinner, l’Indian Wells dell’azzurro comincia domani (venerdì) contro quel ragazzo australiano dal talento cristallino che qualche anno fa tutti faceva sognare. Poi fra Thanasi e il successo vero è passata una sfilza di infortuni. Ora, quel ragazzo diventato ormai 27enne, si trova alla posizione 99 del ranking e troverà un Sinner – con il quale ha già giocato tre volte – al massimo della forma. I precedenti sono tutti a favore di Jannik: nell’ultima occasione, sulla terra battuta di Roma, Jannik ha passeggiato, dominando l’avversario ben oltre il 6-1 6-4.

Quando gioca Sinner

Importanti i valori da mettere in campo venerdì (non prima delle 19). L’esordio in un grande torneo può comunque rivelarsi insidioso anche per un tennista della caratura del numero tre al mondo (che a Indian Wells potrebbe puntare addirittura al numero 2), soprattutto contro un avversario che non ha nulla da perdere.

Sinner si è anche iscritto al torneo di doppio assieme a Lorenzo Sonego. La coppia rodata in Davis pare si stia testando in chiave Olimpiadi. Al momento il loro match è previsto per le 19 di domani sera (stesso orario della sfida di singolare), quindi facile che il programma venga rivisto dagli organizzatori.

Quando gioca Sonego

A proposito del torinese. Il match di Lorenzo è in programma per stasera non prima delle 20 (ora italiana). L’azzurro affronterà il serbo Kecmanovic, 47 atp, un avversario che potrebbe rivelarsi scomodo per il numero 55 del mondo.

Fognini, Cobolli e Arnaldi

Il venerdì di Indian Wells è a tinte azzurre. Fabio Fognini – legato a questo torneo per la vittoria di Flavia Pennetta dieci anni fa -, che ha ricevuto una wild card dagli organizzatori, giocherà con Zapata Miralles. Appuntamento alle due di notte italiane.

Per i tira tardi c’è il match di Cobolli, trasmesso alle 3,30 italiane, contro lo spagnolo Carballes Baena.

Arnaldi ce la metterà tutta per passare il turno, ma soprattutto per fare un favore all’amico Sinner. Il ligure si trova davanti Carlos Alcaraz. Dovesse riuscire a fermare lo spagnolo, Jannik avrebbe praticamente la seconda posizione Atp ipotecata.

Paolini, Cocciaretto e le altre azzurre

Alle 3,30 italiane di venerdì Elisabetta Cocciaretto scende in campo contro Stearns, mentre Paolini, fresca vincitrice del mille di Dubai affronta al tedesca Maria.

Le altre partite di oggi

alle 20 italiane: Bronzetti-Frech

alle 23 italiane: Errani-Osaka e Trevisan-Pary