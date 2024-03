Indian Wells, Fognini e Sonego avanzano. Fuori Trevisan

Indian Wells, 8 marzo 2024 – I primi due italiani scesi in campo a Indian Wells hanno passato il turno. In un programma interrotto dalla pioggia, sia Lorenzo Sonego che Fabio Fognini hanno vinto il primo turno del torneo 1000 americano. La wild card è stata dunque sfruttata dal tennista ligure che ha avuto la meglio in tre set dello spagnolo Zapata Miralles, mentre il torinese ha battuto Miomir Kecmanovic, che gli appassionati ricordano per essere stato avversario in Coppa Davis degli azzurri. In campo femminile fuori Trevisan ed Errani.

Fognini in rimonta

Serata di nervi saldi per Fognini in una serata di Indian Wells fredda e piovosa. Lasciato per strada il primo set, fuga dello spagnolo sul 3-1, poi la rimonta rimonta di Fabio fino al 4-3 ma i soli due punti ottenuti nel finale costano all’azzurro il parziale, Fognini rischia di compromettere anche il secondo a causa dei tanti errori, il doppio dell’avversario, lasciando fuggire subito Zapata sul 2-0. Qui è partita la rinascita di Fognini che azzecca sei game di fila, primo recuperando il break e salendo 4-2, poi chiudendo di gran carriera il secondo set con un perentorio 6-2. Nel terzo set è arrivata anche la pioggia, forse salvifica per Fabio che aveva ripreso a sbagliare, compreso qualche doppio fallo di troppo a causa del vento, così c’è stata l’interruzione e la ripresa della partita dopo quasi tre ore. Un Fognini totalmente diverso è capace di infilare cinque game di fila per vincere la partita 4-6- 6-2 6-3. Ora per Fabio la testa di serie numero 19 Sebastian Baez.

Sonego vince, fuori Errani

La partita di Sonego è invece quasi totalmente racchiusa nel primo set. Il torinese tiene bene i propri servizi fino al 5 pari, tra l’altro concedendo pochissimi punti in risposta, ma concede il break che fa andare Kecmanovic sul 5-6. Fortunatamente la proverbiale forza di Sonego rispunta al momento giusto, per il contro break che vale il tiebreak. Sonego non si volta più e vince per 7-1. Nel secondo Sonego è autoritario nei servizi e strappa il break all’avversario sul 2 pari, tenendolo fino alla fine per vincere 7-6 6-4. Tra le ragazze, invece, vittoria in due set di Lucia Bronzetti per 6-2 6-2 su Frech, mentre l’arduo compito di Sara Errani è stato confermato dal risultato, ovvero la sconfitta per 6-3 6-1 contro Naomi Osaka. Fuori anche Martina Trevisan sconfitta da Parry 7-5 6-3. Rinviato per pioggia a venerdì il match di Cobolli.