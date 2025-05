Internazionali di Roma live: oggi torna Sinner. Prima Paolini e stasera Berrettini

Roma, 12 maggio 2025 – I due migliori tennisti italiani nel ranking ATP e WTA, Sinner e Paolini, più l'idolo di casa Berrettini, e tanto tanto altro. E' un piatto ricco quello che gli Internazionali BNL d'Italia di tennis mettono sul tavolo degli appassionati oggi, programma arricchito da tutti gli ottavi di finale del tabellone femminile e molti match del singolare maschile di grande interesse, oltre a sette azzurri impegnati nel doppio maschile. Jannik Sinner dopo l'esordio vincente contro Mariano Navone torna sul Centrale del Foro Italico come terzo match della sessione diurna, non prima delle 15, opposto all'olandese Jesper De Jong (n.93 ATP), entrato nel main draw degli Intrrnazionali come lucky loser e bravo superare due turni (battendo Shevchenko e Davidovich-Fokina senza cedere un set).

Appena prima di Sinner torna sul Centrale anche Jasmine Paolini (n.5 WTA e sesta nel seeding di Roma) contro la lettone Jelena Ostapenko (n.18 WTA e diciassettesima testa di serie), ex campionessa a Roland Garros (2017). Una super sfida apre il programma serale (ore 19) sul Centrale: Matteo Berrettini (n.30 ATP) sfida Casper Ruud (n.7 al mondo), recente vincitore del primo Masters 1000 in carriera sul "rosso" di Madrid.

