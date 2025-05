Internazionali di Roma: al via il tour Tennis and Friends per la salute

Gli Internazionali di tennis di Roma sono un evento che catalizza anche altre iniziative. Come la partenza del tour della XV Edizione di Tennis and Friends - Salute e Sport, in collaborazione con Salute Lazio, Asl Roma 1 e Federazione Italiana Tennis e Padel. L’iniziativa permette di effettuare screening gratuiti per la diagnosi e la prevenzione delle malattie, con il patrocinio del Ministero della Salute. Dal 2011 ad oggi, la manifestazione ha eseguito oltre 285mila fra visite e check up gratuiti. Sono già state attivate le aree sanitarie presso la Grand Stand Arena dove i medici specialisti della Salute Lazio ASL Roma 1 e della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli Irccs hanno offerto gratuitamente oltre 500 visite di cardiologia, diabetologia, medicina dello sport, malattie del metabolismo, malattie del fegato e delle vie biliari con ecografia epatica. Tra gli ambassador, Tathiana Garbin, capitana della nazionale italiana vincitrice della Billie Jean King Cup, che ha affrontato positivamente un tumore raro: "La prevenzione è fondamentale, e lo dico alla luce della mia esperienza personale".