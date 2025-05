Internazionali d'Italia, Sinner sfida Ruud: orario e dove vedere l'incontro

Roma, 14 maggio 2025 - Jannik Sinner va a caccia del miglior risultato in carriera agli Internazionali d'Italia. Dopo aver tagliato il traguardo dei quarti, già raggiunto nel 2022, il numero uno del mondo è atteso dal duello con Casper Ruud. Il norvegese rappresenta un ostacolo tutt'altro che banale e sicuramente quello più complicato da superare per l'italiano da quando è tornato a giocare dopo il periodo di squalifica. Già, perché il 26enne non solo è al settimo posto del ranking Atp, ma è pure reduce dal trionfo al Masters 1000 di Madrid. A Roma, Ruud ha avuto la meglio del kazako Alexander Bublik (6-4, 4-6, 6-3), di Matteo Berrettini (out nel secondo set per via di un problema agli addominali) e dello spagnolo Jaume Munar (6-3, 6-4). Sinner invece ha alle spalle le affermazioni contro l'argentino Mariano Navone (6-3, 6-4), l'olandese Jesper De Jong (6-4, 6-2) e l'altro argentino Francisco Cerundolo (7-6, 6-3). Da monitorare ovviamente le condizioni dell'azzurro, che piano piano sta ritrovando il ritmo partita, ma che nell'ultimo match si è dovuto fermare per pochi minuti a causa delle vesciche a un piede. Chi passerà il turno affronterà in semifinale uno fra il polacco Hubert Hurkacz e lo statunitense Tommy Paul.

I precedenti

Quella nella Capitale sarà la quarta sfida fra Sinner e Ruud, il cui ultimo confronto risale alle scorsa edizione delle Nitto Atp Finals. Nella semifinale del torneo disputato a Torino pochi mesi fa, l'azzurro ha avuto la meglio con un netto 6-1, 6-2. Prima di quella partita, i due non affrontavano dal 2021, precisamente dall'Atp 500 di Vienna. Quattro anni fa il nostro portacolori si è imposto nel match valevole per i quarti di finale con il risultato di 7-6, 5-1. Stesso esito nel 2020, sempre nella manifestazione austriaca, con il nativo di San Candido a festeggiare il successo nei trentaduesimi di finale per 7-6, 6-3.

Orario e dove vedere il duello

Il match fra Sinner e Ruud va in scena giovedì 15 maggio. Trattandosi del terzo incontro a partire dalle 13 sul Campo Centrale, non comincerà prima delle 19. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv su Rai Uno, su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming sulle piattaforme Rai Play, Now e Tennis Tv.

