Internazionali femminili a Brescia: avanza anche Turini che oggi affronterà Zucchini. La seconda giovinezza di Bertoldo, In-Albon ko

Jessica Bertoldo è la protagonista nella prima giornata delle qualificazioni agli Internazionali Femminili di Brescia (60mila di montepremi, terra battuta). La piemontese sta vivendo a 32 anni una seconda giovinezza tennistica: nel solo 2025 ha giocato due finali W15 ad Antalya e Alaminos e a maggio si è spinta fino ai quarti di finale nel W75 di Saint Gaudens partendo dalle qualificazioni. Sui campi del “Forza e Costanza“ ha eliminato all’esordio la svizzera Ylenia In-Albon, sesta testa di serie del tabellone cadetto, ma con un passato da numero 110 del mondo, con il punteggio di 6/3, 7/6(4), e oggi si giocherà un posto al sole contro la russa Ekaterina Yashina, vincitrice su Chiara Girelli per 6/3, 7/5. Importante anche la vittoria di Viola Turini: la 19enne toscana si è tolta il lusso di eliminare l’olandese Eva Vedder (terza favorita) per 6/3, 4/6, 6/4 e troverà nel turno decisivo Arianna Zucchini, mentre la slovena Kaja Juvan ha inflitto un doppio 6/0 alla wild card Parneet Kaur. Sorridono anche Aurora Zantedeschi e Alessandra Mazzola. Nel frattempo è stato sorteggiato il tabellone principale al via oggi: la lettone Darja Semenstaja, testa di serie numero 1 attende una qualificata, quattro le azzurre al momento presenti con i seguenti accoppiamenti: Brancaccio-qualificata, Ruggeri-Salkova (Cze), Urgesi-Koevermans (Ola) e De Stefano-Chwalinska (Pol).

Silvio De Sanctis