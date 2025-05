Internazionali d'Italia, Musetti da sogno: elimina Zverev e vola in semifinale

Roma, 14 maggio 2025 - Un meraviglioso Lorenzo Musetti ha sconfitto ed eliminato dagli Internazionali BNL d'Italia Alexander Zverev. Il tennista italiano ha conquistato la vittoria nel turno dei quarti di finale sulla terra rossa di Roma, chiudendo il match in due set. Il carrarese ha prevalso nel primo soltanto al tie-break, al termine di un parziale andato oltre l'ora di gioco ma che lo ha visto finire in crescendo, sia dal punto di vista fisico che della qualità del suo tennis. Nel secondo set il tedesco ha provato a riprendere il filo della propria partita, in un momento non semplice per lui dove gli errori e le prodezze del padrone di casa lo stavano cominciando a piegare. L'equilibrio si è spezzato proprio sul quattro pari, quando Musetti si è preso di classe il break decisivo che lo ha portato a servire per la vittoria. Nel prossimo turno, quello delle semifinali, l'italiano affronterà Carlos Alcaraz.

La cronaca del match

Primo set - Il match comincia con Musetti al servizio. Il tennista azzurro lo tiene in sicurezza e nel game successivo costringe Zverev ai vantaggi, senza però costruire palle break. Il terzo gioco è molto complicato per il padrone di casa: va sotto 0-40 e alla terza palla break il tedesco approfitta di un rovescio lungo per portarsi in vantaggio. Zverev conferma il break con un game quasi perfetto, giocato benissimo con palle profonde e veloci che non permettono all'avversario di fare il suo gioco vicino alle righe. Musetti torna alla battuta e alza il livello del suo gioco. Il carrarese sfoggia un paio di dritti di qualità e un lob determinante per tenersi in scia sul 2-3. Un paio di game scivolano via senza particolari colpi di scena. Sul 4-3 per Zverev, con il tedesco al servizio, Lorenzo conquista due palle break; all'azzurro basta la prima per riportare il set in parità, grazie ad uno splendido passante di dritto. Musetti conferma il controbreak e Zverev torna a martellare al servizio: i due vanno sul cinque pari. Il tennista numero 2 al mondo conquista due palle break e punisce l'azzurro con un colpo di rovescio che lo porta a servire per il set. Lorenzo è strepitoso nel recuperare da 0-40 e cancellare in tutto quattro set point, che gli permettono di allungare il parziale al tie-break. Il carrarese è on fire e mette a segno cinque punti consecutivi, compresi due mini break pesantissimi. Zverev sembra non averne e infatti chiude sotto 7-1 il parziale. Musetti vince il set e soprattutto si porta a casa una grande iniezione di autostima per il prosieguo del match. Secondo set - Zverev comincia il set al servizio e lo mantiene, costruendosi anche una palla break; Musetti la annulla e, seppur con grande fatica, salva il suo turno di battuta. L'azzurro sta dando fondo alle sue riserve di energie per provare a chiudere la partita in questo set, mentre il tedesco alterna momenti ottimi ad altri di nebulosità tecnica e fisica. Arrivati sul quattro pari, Musetti confeziona un paio di punti incredibili, tra cui un rovescio lungolinea che gli concede una palla break. Lorenzo sa che è preziosissima e la sfrutta, per andare a servire per il match. L'azzurro non fallisce la chance e chiude set e match per volare in semifinale.

GABRIELE SINI