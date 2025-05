Internazionali Roma in diretta: Berrettini in campo. Il ritorno di Sinner alle 19. In mezzo Paolini

Roma, 10 maggio 2025 – E’ il giorno più atteso per i fan del tennis azzurro: dopo i tre mesi di squalifica oggi Jannik Sinner torna in campo per la prima partita nel circuito. Agli Internazionali BNL di Italia affronta Mariano Navone, che al primo turno ha eliminato il giovanissimo Cinà. Intanto ha inviato un videomessaggio ai fan: “Prepararsi qui è stato fantastico, qualsiasi sia il risultato”. Subito l’esordio di Matteo Berrettini, reduce dal ritiro a Madrid per un risentimento muscolare addominale. Anche per lui è un ritorno, dopo 4 anni di assenza al Foro. Il romano sfida Fearnley, che ha battuto un altro italiano, Fabio Fognini. A ruota Matteo Gigante si cimenta contro l’astro nascente Mensik (13.10), Luca Nardi tenta l’impresa contro De Minaur, non prima delle 18.10. Con le donne l’appuntamento è dopo le 14 per il big match di Jasmine Paolini, chiamata a una grande prestazione contro l’ex numero 2 al mondo Ons Jabeur.

