Internazionali Roma 2025 live, oggi la sfida Sinner-Cerundolo. In campo anche Musetti contro Medvedev e Paolini-Shnaider

Roma, 13 maggio 2025 - Continua l'avventura degli azzurri Internazionali d'Italia, in corso di svolgimento a Roma. Al Foro Italico oggi scenderanno in campo Sinner e Musetti per gli ottavi di finale, mentre tra le donne Paolini va a caccia della semifinale. Oggi aprirà il programma Alcaraz-Khachanov alle 11.00. Perso per strada Matteo Berrettini, che si è ritirato per un problema fisico contro Ruud, la prima azzurra a calcare la terra rossa romana sarà Jasmine Paolini che affronterà la russa Diana Shnaider, non prima delle ore 13.

Alle 14 circa toccherà a Lorenzo Musetti, numero 9 ATP, che si troverà davanti un cliente difficile come il russo Daniil Medvedev, undicesima posizione mondiale ma ex campione al Foro Italico nel 2023. Dopo il toscano di Carrara tornerà in campo anche per il doppio insieme a Lorenzo Sonego contro il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten.

Alle 15 circa sarà Jannik Sinner a raccogliere il tifo del Foro Italico nel remake della sfida con la testa di serie numero 17 Francisco Cerundolo, che lo ha battuto nel 2023 proprio a Roma. Il numero uno al mondo se lo ricorda: "Ci ho perso l'ultima volta qui a Roma, sta facendo una grande stagione. Di sicuro dovrò alzare il livello del mio gioco e migliorare la mentalità se vorrò fare partita alla pari. La gara di oggi mi è servita da lezione", ha commentato ieri dopo aver piegato De Jong.

Jannik Sinner a Roma