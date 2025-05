Internazionali Roma 2025: Sinner, Musetti e Paolini in campo. Programma e orari tv

Roma, 12 maggio 2025 – Ancora una grande giornata di tennis al Foro Italico. L’Italia schiera i suoi pezzi da novanta in un martedì infuocato tra tabellone maschile e femminile. Perso per strada Matteo Berrettini, si è ritirato contro Ruud, sono due i giocatori in tabellone agli ottavi, Sinner e Musetti, mentre tra le donne Paolini va a caccia della semifinale. Tre match duri, in cui ci sarà da lottare, ma anche con la possibilità di fare tris. Vediamo il programma.

Jasmine Paolini è la prima italiana a raggiungere i quarti di finale di Roma da undici anni a questa parte, l’ultima era stata la sua compagna di doppio Sara Errani, e per continuare il sogno romano dovrà battere la russa Shnaider, numero undici delle classifiche mondiali. Percorso netto per Shnaider al Foro Italico con i successi su Dolehide, Cristian e Mertens senza perdere un set. E’ in forma e per Jasmine sarà un bel banco di prova. Tabellone non facile per l’azzurra, anche se in quel settore di tabellone è uscita Iga Swiatek, perché in due giorni ha dovuto battere Jabeur e Ostapenko, due giocatrici comunque ostiche. C’è un precedente tra Paolini e Shnaider e risale agli Australian Open 2024 quando Jasmine vinse al primo turno per 6-3 6-4. La partita avrà luogo non prima delle 13 sul campo centrale con diretta sui canali Sky Sport e in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale.

Match molto atteso anche quello di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo, non ancora al top della forma, affronta l’argentino Francisco Cerundolo, specialista della terra e al diciottesimo posto della classifica mondiale. Il sudamericano arriva da un ottimo torneo a Madrid, semifinalista sconfitto da Ruud, e per Jannik si preannuncia una lunga e dura battaglia. A Roma, Cerundolo ha battuto Jarry e Ofner senza perdere un set. Sinner, come noto, è tornato in campo agli Internazionali dopo la sospensione di tre mesi patteggiata con la Wada e ha battuto Navone al primo turno due set a zero, stesso risultato con cui ha sconfitto l’olandese De Jong. C’è, tra l’altro, un precedente tra i due proprio a Roma il 16 maggio 2023 quando Cerundolo vinse al terzo set per 6-7 6-2 6-2. Insomma, niente affatto una partita scontata. Il match andrà in scena sul campo centrale non prima delle 15. Diretta sui canali Sky Sport, 201 o 203, e in streaming su Sky Go.

Infine, Lorenzo Musetti. Per il tennista toscano di fronte ci sarà Daniil Medvedev, non uno specialista della terra rossa ma sicuramente un grande giocatore. Sceso alla posizione numero 11 in classifica, il russo a Madrid si è fermato ai quarti, sconfitto a Ruud, mentre a Roma ha sconfitto Norrie e Popyrin. Musetti, invece, sta disputando una grande campagna su terra con la finale a Montecarlo e la semifinale a Madrid e vuole riscrivere la storia anche a Roma. Ci sono due precedenti tra i due, entrambi sul cemento americano, dove Medveved si trova più a suo agio, con due sconfitte per Musetti che non ha vinto nemmeno un set. Match in programma sulla Grand Stand Arena non prima delle 14. Diretta sempre sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go. La Rai, che ha un match al giorno, non ha ancora comunicato quale partita trasmetterà.