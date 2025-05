Internazionali, Sinner batte De Jong: agli ottavi il remake contro Cerundolo

Roma, 12 maggio 2025 - Jannik Sinner ha sconfitto Jesper De Jong nel terzo turno degli Internazionali BNL di Roma. Al ritorno dopo la squalifica per il caso Clostebol, che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per tre mesi, il campione italiano ha portato a casa il secondo successo di fila nel torneo. Sulla terra rossa del campo principale, Jannik ha liquidato in due set l'olandese numero 93 al mondo, al termine di una sfida non priva di inciampi per il padrone di casa. Il numero uno al mondo ha giocato un primo set altalenante, che lo ha visto andare sopra di due break e poi farsi riacciuffare dal rivale, prima di riuscire a chiudere il parziale sul 6-4 in suo favore. Nel secondo set, invece, Sinner è riuscito con più costanza a mettere maggiore intensità nei suoi colpi, di fronte ad un De Jong che ha dovuto anche fare i conti con una caduta e un conseguente fastidio al polso. Il finale è stato condizionato dall'infortunio del tennista olandese, che ha terminato comunque il set vinto per 6-2 dall'altoatesino. Domani, agli ottavi di finale, Sinner sfiderà Francisco Cerundolo, che nel 2023 lo eliminò proprio agli ottavi.

La cronaca del match

Primo set - Il match comincia con De Jong al servizio. Sinner inizia forte e mette subito in difficoltà l'avversario, che deve sudare fin dal primo game per mantenere la battuta. Il tennista olandese annulla due palle break e smuove il punteggio in proprio favore. Jannik mantiene il suo gioco al servizio perdendo soltanto due punti e mostra una buona confidenza negli scambi. Il padrone di casa va subito sopra nel terzo game grazie al primo doppio fallo di De Jong, che poi manda in rete un dritto. Un servizio vincente non basta all'olandese per evitare di incassare il primo break in favore di Sinner, che chiude il gioco con un rovescio profondo che porta all'errore il rivale. Jesper tenta di riprendersi immediatamente, porta l'italiano ai vantaggi ma non riesce a pareggiare il conto dei break. Sopra per 3-1, Jannik allunga ulteriormente con un secondo break. Proprio quando sembrava tutto andare tutto a favore dell'altoatesino, lo stesso Sinner gioca un game sottotono e tre dritti imprecisi permettono a De Jong di accorciare le distanze. L'olandese è bravo nel gioco successivo al servizio, non concede palle break e si rifà sotto con un break ancora da recuperare. Sinner torna a servire e non lo fa bene. Dopo un ace, l'azzurro manda un rovescio in rete, incassa una palla corta di De Jong e spedisce un dritto a rete. I due vanno ai vantaggi e l'olandese sfrutta la prima palla break utile per recuperare anche il secondo break di svantaggio e riportare la sfida in equilibrio. Sul quattro pari, Jannik cambia ritmo e torna a mettere tanta intensità nei propri colpi. L'esito è positivo: un solo punto per De Jong e break per l'italiano che serve per il set. Sinner concede solo un punto e si porta a casa il primo set per 6-4 in 50 minuti di gioco.

Secondo set - Il primo game del secondo set ci regala lo scambio più lungo della partita. De Jong è al servizio ed è concreto nel portarlo a proprio favore, per cominciare bene un parziale per lui determinante. Sinner viene trascinato ai vantaggi nel secondo gioco, ma non concede neanche una palla break all'avversario. Il terzo game cambia l'inerzia del match: Sinner fa break sfruttando la prima opportunità utile dopo essere arrivato ai vantaggi e lo conferma nel gioco successivo, che lo porta sul 3-1. De Jong scivola e spaventa tutti i presenti per una caduta sul polso, che lo costringe a chiamare il fisioterapista nel corso del game. L'olandese riesce a rialzarsi e a proseguire dopo una piccola pausa, un cambio di outfit e una rapida ripulita dalla terra rossa. Jesper mantiene il game al servizio, ma sembra accusare qualche problema al polso e perde il gioco successivo senza riuscire a mettere a segno neanche un punto. Sopra 4-2, Sinner conquista un altro break a zero contro un De Jong dolorante e preoccupato per il suo polso. L'italiano chiude il set sul 6-2 e può così festeggiare l'accesso agli ottavi di finale.

