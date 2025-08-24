Tennis, Sinner a tutto campo: "Io e Alcaraz al top, ma le cose possono cambiare"

Roma, 24 agosto 2025 - A tutto Jannik Sinner: dopo l'amarissimo ritiro nella finale di Cincinnati a causa di un virus che avrebbe consegnato il titolo a Carlos Alcaraz, il numero 1 del ranking riparte dagli Us Open 2025, con il debutto contro Vit Kopriva in programma martedì 26 agosto. Prima ancora, Sinner si concede alla stampa e in particolare al Sole 24 Ore e al Corriere della Sera.

Le parole di Sinner al Sole 24 Ore

Il futuro, con un altro titolo da difendere, ma anche il recente passato, la dolorosa resa in Ohio, per qualcuno figlia di un calendario troppo affollato a livello di Atp e personale per l'azzurro, che sulle colonne del Sole 24 Ore preferisce glissare. "Ci sono delle dinamiche dietro che probabilmente noi non sappiamo. In questo momento è inutile parlarne: non si può raggiungere la perfezione e noi tennisti abbiamo punti di vista differenti. Non andremo mai tutti d'accordo". Tutto ricomincerà da New York, teatro di tanti dolci ricordi: dal successo dell'anno scorso all'approdo, datato 2019, per la prima volta nel tabellone principale (nel quale avrebbe poi perso contro Stan Wavrinka). Prima ancora del '18enne Sinner' di allora c'era quello che da Sesto Pusteria era volato a Bordighera a caccia di gloria, accolto dalla famiglia dell'allora allenatore (Luka Cvjetkovic): difficoltà, ma senza mai ripensamenti. "E' stata una mia scelta. Poi non mi pesa la vita che sto facendo, mi viene tutto abbastanza naturale: prendere un aereo, volare in un altro continente, ormai mi sono abituato". Poi l'exploit, che Sinner reputa più graduale di quanto non sembri da fuori. "Credo non sia solo una partita. Ci sono molte cose da considerare". Tra esse, sicuramente la seconda parte del 2023, con quella vittoria a Pechino contro quel Daniil Medvedev che fino a quel momento era un tabù, con 6 sconfitte a referto. "Dietro quei risultati ci sono almeno sei mesi. Subito prima è stato importante anche il traguardo a Toronto, il primo Masters 1000, quindi ho iniziato a vincere altri tornei l'anno dopo, facendo sempre un passo in avanti dal punto di vista della qualità".

Sinner parla della propria evoluzione, svelando anche un difetto all'apparenza difficile da scorgere: la mancanza di pazienza. "Ognuno di noi lavora per migliorare se stesso: per arrivare al punto in cui mi trovo ho dovuto accettare alcuni miei difetti e all'inizio ho fatto fatica. Volevo tutto e subito, ma non era questa la soluzione: bisogna insistere su ogni dettaglio e poi mettere insieme pian piano i pezzi del puzzle. Il che non vuol dire che ora, da numero uno, il lavoro sia completo". Un aiuto, a tal riguardo, è arrivato anche dal mental coach Riccardo Ceccarelli. "Lavoro con lui da tanti anni: è un aspetto da cui volevo partire perché sentivo un piccolo deficit". Si passa poi alla rivalità con Carlos Alcaraz, finita anche in un libro a firma di Giri Nathan in uscita in questi giorni negli Stati Uniti. Il titolo, "Changeover: A Young Rivalry and a New Era of Men's Tennis", è tutto un programma sul nuovo testa a testa che infiamma il tennis dopo gli anni di regno di Rafael Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic: per Jannik, lui e Carlos sono ancora lontani dai 'Big Three'.

"Non è detto che siamo a quel punto. Sono quasi due anni che ci stiamo giocando gli Slam, ma le cose possono cambiare, se non si migliora gli altri giocatori arrivano: bisogna vedere tra due anni a che punto saremo". In chiusura, gli hobby del Sinner fresco 24enne: dall'hotel preferito ("Il Baccarat qui a New York, una città che mi piace molto, ma rumorosa",) al tipo di Rolex preferito ("Quello sportivo"), passando per il mare della Costa Smeralda, le auto e i viaggi, tra il richiamo dell'Islanda e quello per un safari in Africa. Poi ci sono i Lego, passione che si collega a quelle per le auto ("Qui ho costruito una Porsche, ci ho messo cinque ore"), fino alla cucina di papà, fino al 'no comment' (ma con un sorriso) sulla vita privata.

Le dichiarazioni al Corriere della Sera

Sulle pagine del Corriere della Sera, Sinner si sbottona un po' di più sulla sfera affettiva. "Sono innamorato, ma non parliamo della vita privata". Meglio allora parlare delle condizioni dopo il ritiro di Cincinnati. "Oggi è il primo giorno dove sto di nuovo bene. Abbiamo fatto qua due allenamenti tra oggi e ieri, quindi sta andando tutto verso la direzione giusta". Un'ottima notizia in vista di un torneo da affrontare con l'obiettivo di difendere la posizione numero 1 del ranking, nel mirino di Alcaraz: il tutto senza mai cadere in un eccesso di esaltazione. "Sono sempre stato una persona umile e non mi piace dire 'sono il numero uno al mondo'. Posso dire che sono un giocatore forte, però credo che si diventa numero uno non solo in campo da tennis ma per come gestisci le cose fuori dal campo, come ti comporti. Il tennis è importante, è la mia vita, ma non è tutto il gioco finisce e poi devi anche decidere cosa fare dopo".

Poi c'è il Sinner di oggi, tra passione per la musica ("Ascolto tutto, non ho una playlist"), interesse per la politica ("Ovviamente mi interesso delle cose importanti e ne parlo con il team, pur capendone poco") e, soprattutto, tanto campo. Da Wimbledon in poi sul braccio destro di Sinner c'è un manicotto. "Mi è piaciuto il feeling che avevo quando è un pochettino più compatto il braccio: non è prevenzione, è proprio pura sensazione in campo". C'è un Sinner 'figlio d'Italia' e ce n'è un altro per qualcuno molto lontano dai colori azzurri, a maggior ragione dopo il forfait dalle Olimpiadi ("Non ho mai risposto e non voglio neanche rispondere"): poi c'è la questione lingua, che a sua volta infiamma.

"A casa si mangiava spesso la wienerschnitzel di mia nonna, i canederli o i buchteln, si parlava tedesco, ma è un dialetto, quello sudtirolese, simile all'austriaco". Casa in cui il giovane Jannik è cresciuto tra sani valori e la passione per il tennis. "Sono sempre stati dei genitori molto normali: andavano sempre a lavorare e mi hanno lasciato giocare a tennis come volevo". Un tennis che, in chiusura, il numero 1 al mondo sente ancora di dover migliorare. "Guardo tanto, analizzo tanto, soprattutto la sera prima di giocare contro un avversario, perché la parte visuale è molto importante, almeno per me. Prima della partita prepariamo tutto con il coach, ma la soluzione deve trovarla sempre il giocatore. Io - conclude Sinner - vorrei migliorare nel servizio e nel gioco a rete".

