L’Italia vince la Billie Jean King Cup 2025: Usa ko in finale, Cocciaretto e Paolini super

I successi nei due singolari valgono il trofeo. Per le azzurre si tratta della sesta BJK Cup/Fed Cup della sua storia

di Redazione Sport
21 settembre 2025
La gioia di Jasmine Paolini impegnata nella Billie Jean King Cup, a Shenzhen (Ansa)

Roma, 21 settembre 2025 – L’Italia ha vinto la Billie Jean King Cup 2025. Le azzurre guidate da Tathiana Garbin hanno battuto in finale gli Stati Uniti di Lindsay Davenport per 2-0, grazie ai successi nei singolari di Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini. È il secondo trionfo di fila e la sesta BJK Cup/Fed Cup della storia per l’Italtennis femminile, che sale così al quarto posto all-time in solitaria per trionfi nella competizione.

Nella prima sfida di Shenzhen, in Cina, Cocciaretto ha battuto Navarro con un doppio 6-4 dominando dall'inizio alla fine, con un ultimo game gestito in maniera eccezionale, recuperato dal 15-30 e chiuso con il secondo match point. 

Nel secondo match Paolini ha superato Jessica Pegula (numero7 WTA) con il punteggio di 6-4 6-2 in un'ora e venticinque minuti. Prestazione magnifica di Jasmine, che nel primo parziale ha annullato ben 4 palle break (di cui tre nello stesso game).

