Italiani in campo nei tornei ITF. Ovcharenko ferma la corsa di Manzano. Grant ko, ma arriverà al best ranking
Parla sempre più straniero la quinta edizione della “Lesa Cup“, l’ITF maschile da 30mila euro giunto alle semifinali sui campi in terra battuta dello Sporting Tennis Lesa. L’argentino Luciano Emanuel Ambrogi, testa di serie numero 2 del tabellone, ha impiegato poco più di un’ora per venire a capo di Francesco Forti con il punteggio di 6/3, 6/2 e incontrerà oggi lo svizzero Remy Bertola, uscito vincitore dal derby rossocrociato contro Kamil Feldbausch per 2/6, 7/5, 6/3.
Nella parte alta del tabellone l’ucraino Oleksandr Ovcharenko ha messo fine alla serie del ventenne azzurro di origine argentina Juan Cruz Martin Manzano che veniva da sette vittorie consecutive, frutto del titolo conquistato nell’ITF sloveno di settimana scorsa a Slovenska Bistrita. Ovcharenko ha lasciato al suo avversario di ieri appena quattro giochi in due parziali (6/4, 6/0).
Nell’ITF femminile romeno sulla terra battuta di Bistrita (50 mila euro di montepremi) finisce invece la corsa della giovanissima azzurra Tyra Grant. La diciassettenne vigevanese, numero 249 del mondo, è stata sconfitta nei quarti di finale dalla svizzera Ylenia In-Albon in tre set con il punteggio di 3/6, 7/5, 7/5. Consolazione per lei, toccherà settimana prossima il suo best ranking al numero 232 della graduatoria WTA.
Silvio De Sanctis
