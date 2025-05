Jacopo Vasami in finale al Trofeo Bonfiglio dopo una dura semifinale

Sono occorse quasi due ore e mezza a Jacopo Vasami per venire a capo del rebus chiamato Nikita Bilozertsev, nella prima semifinale del Trofeo Bonfiglio-Internazionali d’Italia juniores, che oggi assegna i titoli sul campo centrale in terra battuta del Tennis Club Milano Bonacossa di via Arimondi. L’abruzzese di nascita e romano d’adozione consentirà all’Italia di tornare a giocarsi il successo nel singolare maschile a distanza di tredici anni da Gianluigi Quinzi.

Vasamì è stato però costretto a sciorinare l’intero repertorio a sua disposizione, fatto di accelerazioni, rincorse difensive, tattica e voglia di vincere per piegare l’ostico ucraino, sceso in campo per nulla intimorito e determinato a vendere cara la pelle. Alla fine, l’allievo di Fabrizio Zeppieri ha tagliato il traguardo con il punteggio di 5/7, 6/4, 6/3 e per completare l’opera dovrà scavalcare l’ultimo ostacolo rappresentato da Ivan Ivanov. Il bulgaro, numero 13 del tabellone (Vasamì è numero 5) che si allena alla Rafa Nadal Academy di Manacor, ha concesso le briciole allo statunitense Jack Kennedy, superato 6/2, 6/0.

"Il derby contro Basile nei quarti di finale mi ha tolto energie nervose - ha dichiarato al termine del match Vasamì -. Ci ho messo un po’ per entrare completamente in partita. Ero consapevole che se fossi riuscito a rimanere solido avrei potuto vincere. Sono comunque soddisfatto della mia tenuta fisica e mentale. Sono venuto a Milano proprio per provare ad alzare questo trofeo ed essere in finale è una bellissima emozione. Darò tutto per riuscire a fare l’ultimo passo. Adesso mi concentro per la finale che sarà un altro test difficile, contro un avversario solido. Con Ivanov siamo molto amici e abbiamo giocato contro due volte nel 2024. Ho sempre vinto io, ma recentemente lui sta giocando alla grande e sarà una partita molto difficile".

Nel singolare femminile, invece, si giocheranno invece il titolo la serba Luna Vujovic e l’americana di origine colombiana Julieta Pareja. La prima sembrava avviata ad un facile successo sulla lituana Laima Vladson, poi si è inceppata nel secondo set ma alla fine ha riportato la sfida dalla sua parte per 6/0, 5/7, 6/1. La seconda, già protagonista nel 2025 con una semifinale nel Wta250 colombiano di Bogotà, ha superato la britannica Hannah Klugman per 4/6, 6/3, 6/2. Oggi le finali a partire dalle ore 11, saranno trasmesse da Supertennis TV. L’ingresso al circolo è gratuito.