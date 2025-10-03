Jannik ha un giorno di riposo in più: domani il debutto con Altmaier. Paolini out a Pechino, ma la corsa alle Finals resta aperta. Sinner, ricarica a Shanghai: "Posso migliorare»

A Shanghai pare già stiano preparando un esercito di Sinner. Un guerriero di terracotta con racchetta, cappellino e il volto di Jannik (foto). Un omaggio dritto dritto dalla storia per il numero due al mondo pronto all’esordio nel master 1000 cinese che lo scorso anno lo ha visto trionfare. Per ora ancora non si pensa a un replicante del Sinner 2.0 dal gioco in trasformazione che nel 500 di Pechino si è dimostrato vincente, grazie anche a un tabellone non impossibile. Shanghai sarà l’ennesimo banco di prova, a partire dal tedesco Altmaier, in grado, due anni fa, di sconfiggere l’azzurro in cinque set al Roland Garros. Acqua, anzi, terra passata: l’orario del debutto verrà svelato oggi dagli organizzatori, ma intanto Jannik ha già avuto modo di sperimentare i campi in veloce del Masters 1000. "Qui rispetto a Pechino è più umido – parla il numero 2 –, fa più caldo, ma ho un giorno per riposarmi e domani avrò più feedback dal mio corpo e dalla mia mente". Campo libero per sperimentare ancora, sì, perché i big ci sono (Djokovic, Zverev...), ma non la nemesi diretta dell’altoatesino, Carlos Alcaraz, che ha deciso di saltare il torneo. Lo spagnolo, spiegando di aver bisogno di riposo, ha ripetuto una frase già pronunciata qualche mese fa: "bisogna fare qualcosa con il calendario". E Sinner, stesso copione, ha ripetuto che in sostanza sono i giocatori a scegliere. Poi l’analisi dell’azzurro sulle modifiche innestate sul proprio gioco: "non sono l’unico a farlo. Se chiedi a ogni giocatore, tutti cercano di cambiare qualcosa e migliorare – dice Jannik –. Alcuni colpi hanno funzionato leggermente meglio rispetto ai mesi precedenti, altri colpi possiamo ancora migliorarli". La testa dell’altoatesino che tende sempre alla perfezione. Nel frattempo Matteo Arnaldi è volato ieri al secondo turno (7-6, 6-4 a Sakamoto). Oggi in campo (dalle 9,30): Bellucci–Machac, Nardi-Mpetsi Perricard, Cobolli-Munar (11). Domani, in orario ancora da definire, oltre a Sinner ecco Musetti-Comesana, Arnaldi- Davidovic Fokina, Darderi-Bu. Non basta invece il cuore di Jasmine Paolini. La toscana strappa agli sgoccioli il primo set, ma poi deve arrendersi alla potenza di Anisimova ai quarti di finale di Pechino. Jasmine resta però ancora in corsa per un posto alle Wta Finals, sono 65 nella Race i punti che la separano da Elena Rybakina, ottava nella race.

Gabriele Tassi