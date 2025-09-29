Jannik si allena senza tutore, oggi Marozsan. Sinner a colazione, pranzo con Musetti
L’hanno visto allenarsi senza manicotto. Forse per liberare anche le ultime scintille di talento? Continuano le prove tecniche per il Jannik 2.0, spogliatosi – almeno pare, nelle sessioni di pratica – di quell’accessorio che si portava dietro sin da Wimbledon. Un piccolo taglio col passato, forse qualcosa di cui non c’è più bisogno e che come diceva lo stesso Sinner, lo fa "stare più tranquillo". Se deciderà di tenere il ’tutore’ al gomito o meno in campo lo sapremo dai primi palleggi di oggi a Pechino alle 8,30 (diretta Sky). E chiedete ad Alcaraz se la pratica di oggi, l’ungherese Fabian Marozsan, è cosa facile. Lo spagnolo ci perse due anni fa a Roma, quando era numero 2 al mondo, ribaltato sui campi in terra da una selva di palle corte e variazioni geniali. Tutto questo è l’avversario di Jannik: ancora imprevedibilità dopo Atmane. L’azzurro nel pieno di un gioco in cambiamento passa attraverso l’ennesimo banco di prova: tentare in pratica il gioco dell’avversario. In palio le semifinali, prestigio, punti, in un duello a distanza colpo su colpo con Alcaraz, che in Giappone è arrivato già al penultimo atto e il problema alla caviglia è dimenticato. Se la colazione è con Sinner, il pranzo (alle 13) è con il delizioso rovescio alla mano di Lorenzo Musetti, che ieri ha dribblato le polemiche con il pubblico per le frasi sulla ’tosse’ di qualche giorno fa e pure il francese Mannarino (6-3, 6-3). Oggi missione vendetta contro l’americano Tien, che ieri ha eliminato Flavio Cobolli 6-3, 6-2. Sempre a Pechino, Jasmine Paolini conquista gli ottavi di finale con un 6-3, 6-0 a Kenin (trova Bouzkova).
Gabriele Tassi
