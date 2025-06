Jannik Sinner pronto per Halle e Wimbledon dopo la delusione di Parigi

Un paio di giorni di vacanza e poi Jannik Sinner (nella foto) tornerà a Montecarlo. Nell’agenda dell’altoatesino prima c’è il torneo di Halle, un Atp 500 che si disputerà in Germania tra il 16 ed il 22 giugno e poi c’è lo Slam britannico di Wimbledon che andrà in scena dal 30 giugno al 13 luglio. Un breve periodo di stacco per ricaricare le pile era necessario dopo la delusione di Parigi, dove all’altoatesino è sfuggito il suo primo Roland Garros e dove l’azzurro ha fatto vedere tutto il suo volto umano dichiarando che non avrebbe dormito la notte per come erano andate le cose.

I tre mesi di inattività dovuti alla squalifica patteggiata si sono fatti sentire, ma non sarebbe rispettoso nei confronti di Carlos Alcaraz attribure solo a questo fattore le finali perse da Sinner a Roma e in Francia. La realtà è che sull’erba lo spagnolo è probabilmente il più forte di tutti, ma l’altoatesino è più completo dal punto di vista tecnico ed è questa globalità che è rimasto in cima al ranking mondiale. Ora si cambia si superficie andando sull’erba ed è tra la Germania e l’Inghilterra che il numero uno al mondo è chiamato a dimostrare che il suo è un ritorno definitivo e che resta il tennista da battere. In ogni caso resterà al primo posto nella classifica Atp almeno fino al termine di Wimbledon e questo significa restare lì per altre 6 settimane, per un totale di 58 consecutive da primo della classe. Stando agli annali supererà Rafael Nadal, che si era fermato a 56, e raggiungerà sia Jim Courier che John McEnroe

Oggi sarà una giornata importante per Lorenzo Musetti che svolgerà gli accertamenti del caso legati all’infortunio che lo ha costretto al ritiro nella semifinale con Alcaraz. L’esito dei controlli stabilirà se Lorenzo potrà tornare in campo per gli allenamenti in vista del torneo del Queen’s, in programma dal 16 al 22 giugno, dove difenderà la finale dello scorso anno e anche in questo caso, soprattutto, Wimbledon. Nel frattempo il carrararino è salito di un gradino del ranking atp, occupando la posizione numero 6, ma questo stop rischia di farlo tornare subito in settima posizione già lunedì quando ci sarà l’aggiornamento del ranking.

Massimo Selleri