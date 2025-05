Sinner Roland Garros 2025, ecco i tabelloni: Jannik in rotta con Draper e Djokovic

Parigi, 22 maggio 2025 – Tutti dalla parte di Jannik Sinner, si potrebbe dire. Sono stati sorteggiati i tabelloni del Roland Garros, che parte il 25 maggio, e il numero uno del mondo avrà un tabellone decisamente più complicato rispetto a Carlos Alcaraz, la testa di serie numero due e fresco vincitore degli Internazionali d'Italia a Roma. Dalla parte di Jannik, infatti, sono finiti sia Jack Draper, sia Alexander Zverez e Novak Djokovic, da cui uscirà l’avversario in semifinale. Insomma, sarà un percorso duro. Musetti in rotta di collisione con Rune.

Il percorso: dagli ottavi tabellone duro

La terra rossa non è la superficie più affine per Jannik e la rincorsa al Roland Garros non sarà semplice. Primi turni in salsa francese per Sinner che debutterà con Rinderknech e poi affronterà il vincente della sfida tra Gasquet e Atmane. Ma il cammino verso la vittoria diventerà durissimo già dagli ottavi. In rotta di collisione c’è Arthur Fils, emergente talento francese che è testa di serie numero 14, poi ai quarti l’amico e rivale Jack Draper, che si è spinto in top five e continua a progredire. Non è finita, perché in semifinale sbucherà uno tra Djokovic, Zverev e Medvedev. Il russo, se le teste di serie non avranno intoppi, dovrebbe incontrare Djokovic negli ottavi, poi, per chi vince, ai quarti uno tra Zverev e Dimitrov. Dalla parte di Alcaraz, invece, Ben Shelton come uomo pericoloso agli ottavi, ma l’americano è più uomo da cemento, poi Ruud o Paul nei quarti.

In questa porzione di tabellone c'è anche Lorenzo Musetti che agli ottavi incrocerebbe Holger Rune, poi eventualmente uno tra Tiafoe e Fritz. Per quanto riguarda i primi turni degli italiani, è assente Matteo Berrettini a causa dell'infortunio addominale, tornerà per la campagna d'erba, Mattia Bellucci affronterà Jack Draper, partita decisamente in salita, Musetti incrocerà le racchette con un giocatore proveniente dalle qualificazioni e Arnaldi avrà subito Felix Auger Aliassime. In tabellone anche Francesco Passaro, partita non impossibile contro l'olandese De Jong, Luciano Darderi, specialista della terra, che affronta l'americano Sebastian Korda, Lorenzo Sonego, in campo contro il bombardiere mancino Ben Shelton, e Luca Nardi, che avrà di fronte Maroszan. Il Roland Garros è il secondo Grand Slam della stagione dopo gli Australian Open e si gioca su terra rossa a Parigi in Francia. Il via ufficiale è fissato domenica 25 maggio con un montepremi di 56.532.000 euro. La finale sarà l'8 giugno.