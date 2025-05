Jannik Sinner sfida Carlos Alcaraz nella finale degli Internazionali d’Italia

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. La finale degli Internazionali d’Italia mette di fronte il numero uno del mondo contro colui che domani tornerà ad essere il numero 2 superando Alexander Zverev nel ranking Atp. Sarà perchè il torneo del Foro Italico ha celebrato il ritorno dell’altoatesino in campo dopo i tre mesi di pausa forzata per una squalifica patteggiata, sarà perché gli azzurri stanno andando forte e stanno animando un movimento che in passato stentava a produrre campioni, ma questo ultimo atto è atteso come se si stesse giocando un grande slam.

Al di là del fatto che tutto il "bel paese" farà il tifo per Sinner, le premesse per un grande spettacolo ci sono tutte. Nella semifinale contro Paul, Jannik ha dimostrato di non essere un alieno e che l’inattività ha avuto qualche riflesso sulla sua forma fisica, mentre Alcaraz ha lasciato davvero poche speranze a Lorenzo Musetti che, comunque, domani salirà di un altro gradino nel ranking atp passando dalla nona posizione all’ottava. Chi se ne intende dice che lo spagnolo sulla terra parte favorito contro chiunque, anche se la capacità dell’italiano di imprimere tanta energia sulla palla può diventare un problema per chiunque. Il problema è arrivarci ed è qui che bisogna fare i conti con le vesciche ai piedi e con qualche indolenzimento muscolare fisiologico quando si torna a giocare a questa intensità.

I precedenti dicono che tra i due ci sono stati 10 confronti e che Alcaraz ne ha vinti 6 contro i 4 di Sinner. L’ultimo risale allo scorso settembre quando all’Atp 500 di Pechino l’incontro arrivò al terzo set e Carlos si impose con il punteggio di 6-7 6-4 7-6 e da allora in poi Jannik non ha più perso. Il rapporto tra i due è di reciproca stima, ma la distanza creata da una sana rivalità impedisce che vi sia una amicizia. In questi giorni non è mancato neppure un pizzico di ironia con Alcaraz che sabato 9 maggio andò a vedersi Lazio-Juventus, anziché assistere al ritorno dell’altoatesino dicendo che comunque avrebbe sbirciato il suo avversario. Oggi sapremo se questo atteggiamento guascone riuscirà a far breccia sull’impostazione teutonica dell’azzurro. Si gioca alle 17 con Raiuno e Sky che trasmetteranno in diretta la gara.

Massimo Selleri