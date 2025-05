Jannik Sinner sfida Richard Gasquet al Roland Garros: attesa per il secondo turno

Il pur talentuosissimo Richard Gasquet, alla soglia dei 39 anni e con tre partite vinte dall’inizio dell’anno, domani non dovrebbe impensierire oltremodo Jannik Sinner, atteso dal secondo turno del Roland Garros. Il numero uno del mondo incrocia un altro francese, dopo Arthur Rinderknech. E sarà una sfida di rovesci, con quello arroventato e devastante del nostro e il colpo sopraffino e a una mano del transalpino. Come all’esordio, Jannik incontrerà un non regolarista: se il ritmo non ne gioverà, l’attitudine alle situazioni di gioco poco banali, sì. Una vittoria porterebbe 16 la sua striscia positiva negli Slam (non perde dai quarti di Wimbledon 2024): superando così di un match il record di Alcaraz (15) e provando ad avvicinare gli unici miti che hanno fatto meglio: Djokovic (30), Federer (27) e Nadal (25).

Oggi ritocca a Musetti: il nuovo numero 7 (virtuale) dell’Atp parte favoritissimo nel match delle 11 sul Simonne-Mathieu contro il colombiano Daniel Elahi Galan, numero 122 del ranking e senza ancora vittorie nel 2025 nel circuito maggiore.

Flavio Cobolli (n. 26) passa agevolmente una prova tutt’altro che scontata contro Marin Cilic, il croato 36enne vincitore degli Us Open nel 2014, ex n. 3 e ora 104: 6-2 6-1 6-3 per il romano. Al secondo turno, l’incrocio sarà domani con Matteo Arnaldi, autore di una rimonta da antologia contro il canadese ex top 10 Felix Auger-Aliassime: 5-7 2-6 6-3 6-4 6-2 il punteggio a favore del sanremese, n. 36 del mondo.

Vince uno splendido primo set, ma poi si inchina alla potenza del suo avversario, Mattia Bellucci. Il mancino azzurro n. 66 cede a Cameron Draper (n. 5) 6-3 1-6 4-6 2-6. Out al primo turno anche Francesco Passaro (n. 189) sconfitto in cinque set dall’olandese Jesper De Jong (n. 88) 6-3 7-6 4-6 6-7 1-6.

Esce subito di scena Daniil Medvedev: lo batte l’inglese Cameron Norrie 7-5 6-3 4-6 1-6 7-5. Non tradisce invece le attese Novak Djokovic fresco di 100esimo torneo Atp in bacheca: il campionissimo serbo, testa di serie numero 6, piega lo statunitense Mackenzie McDonald per 6-3 6-3 6-3. Nessun problema per la testa di serie numero tre, il tedesco Alexander Zverev, contro l’americano Learner Tien: 6-3 6-3 6-4.

Jasmine Paolini, nel femminile, sfida Ajla Tomljanovic (n. 71 Wta), l’australiana ex di Matteo Berrettini, nel primo match sul Philippe-Chatrier (ore 12). La numero 4 del mondo e campionessa a Roma trova al secondo turno un’avversaria solida, da battere con le migliori armi per crescere ancora a Parigi.

Paolo Grilli