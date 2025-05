Jannik Sinner torna in campo al Foro Italico dopo la squalifica

L’imperatore che ritorna. Senza svolazzi e grandeur, però. La storia può essere ripresa e ribaltata un passo alla volta. Il 5 maggio non riecheggia nulla di cupo: è invece il punto di ripartenza. Jannik Sinner entra nella pancia del Centrale. Scontata la squalifica, può godersi l’abbraccio dei tifosi al Foro Italico.

"Sono molto felice dopo mesi che sono stati lunghi – conferma il numero 1 del mondo davanti a decine di giornalisti e fotografi – ma ho potuto passare momenti con la famiglia e gli amici. Ho capito che c’è molta attenzione nei miei confronti anche fuori dal campo. Curioso come siano state interpretate certe foto (quelle con la modella russa Lara Leito, ndr). Posso dire che non ho una relazione".

Ripensando allo stop, che sensazioni ha ora? "Non volevo inizialmente accettare l’accordo (con la Wada, ndr) ma a volte dobbiamo fare ciò che è meglio per noi in un momento brutto. L’importante è tornare a giocare, a quello ora si pensa. Forse non si sapeva in giro, ma non potevo nemmeno seguire lo sport allo stadio o nei luoghi pubblici in base alla squalifica. Anche assistere a corse in bici. Per questo il periodo iniziale è stato quello più duro. L’atteggiamento giusto è stato quello di prendere la parte migliore di tutto questo".

Che aspettative ha per questo torneo? Si potrebbe già prospettare un derby con Cinà sabato. "Le mie aspettative sono basse. Voglio tornare ad avere confidenza con il campo e il gioco. Devo innanzitutto capire a che livello sono in questo momento. Devo innanzitutto passare il primo turno, poi si vedrà".

Come ha vissuto il tennis dall’esterno in questi tre mesi? "Avevo molta pressione su di me e non potevo controllare tutto. Mi limitavo a guardare i risultati, giusto per capire come stessero rendendo gli altri. Per me ora l’obiettivo è il Roland Garros, è importante poi la Race verso Torino".

Quanti colleghi l’hanno sentita in questi mesi? "Il tennis è individuale, non c’è squadra, ognuno ha le sue persone intorno e va avanti cercando di fare del proprio meglio. Non mi sono quasi sentito con nessuno, giusto ultimamente con Jack Draper, con Lorenzo Sonego che è mio amico e si è allenato con me. Per me è normale che qualcuno non mi abbia scritto, altri invece un po’ a sorpresa l’hanno fatto. Non voglio fare nomi in nessun caso. Va bene così. Non ci sono state videochiamate con altri tennisti. Con il tempo comunque passa tutto. Qui a Roma ho potuto cominciare a parlare con gli altri giocatori".

Che emozioni si aspetta di vivere ora? "Rientrare in un campo e vedere la gente sarà la cosa più bella, anche se ci sarà inevitabilmente pressione. Ma non ho paura di andare in campo. Abbiamo fatto il massimo in questi mesi".

Si sa spiegare perché è tanta l’ammirazione nei suoi confronti? "Credo di essere un ragazzo di 23 anni bravo a giocare a tennis. Posso essere abbastanza bravo anche in altre cose, ma poi il successo non deve cambiarti. Sono partito da una paesino di 2mila persone e non lo dimentico mai. Penso che la gente apprezzi il mio tentativo di essere onesto, non finto, forse piace la mia semplicità".

Davvero non ha un traguardo definito per gli Internazionali d’Italia? "L’obiettivo sarà Parigi. Non sono qua per battere chiunque. Ogni partita è difficile e ci sono tante cose da mettere insieme. Siamo riposati, se non altro, e questo a fine stagione ci ripagherà".

Come vive un numero uno la situazione di non toccare per un mese la racchetta? "E’ stata una sensazione insolita. Quando poi l’ho ripresa in mano, sono arrivate le vesciche... Ma sono contento di come sono andate le cose. Sapevo che sarebbe servito tempo per ricominciare".

Questi tre mesi l’hanno cambiata? "Sono così come l’anno scorso , non è cambiato nulla dentro di me, ma posso anche dire di essere più libero. Ho capito che fuori dal campo è importante avere persone intorno. Mi ha fatto piacere trovarmi al ritmo degli altri e non viceversa. Queste persone mi danno la forza di andare avanti e di continuare a sorridere nonostante tutto. La gestione di questo periodo non era facile, ma io come persona non sono per niente cambiato".

Si è anche detto di sue sensazioni fisiche insolite, in questo trimestre diverso da tutti gli altri. "Sì, perché c’erano cose fuori dal campo non semplici con cui fare i conti. Ho capito che sono una persona su cui si concentra molta attenzione e questo per certi versi mi ha sorpreso. All’inizio ero un po’ confuso, ho provato a capire che cosa è veramente importante per me. Sono uno che ha sempre presenti i sacrifici fatti per arrivare a questo livello nel mio sport. In quei momenti, quando tutto invece si era fermato, non c’era niente di questo lavoro, di questa fatica. Ma ora siamo felici di essere di nuovo qua".