Jannik Sinner torna in campo: fine della squalifica e debutto agli Internazionali di Roma

Felpa bianca, zainetto nero in spalla e un sorriso abbozzato che conferma una riservatezza alla quale il numero uno al mondo non vuole rinunciare per nessun motivo. Nel primissimo pomeriggio di ieri è sbarcato così Jannik Sinner a Ciampino in quello che è stato il suo ultimo giorno da "tennista sospeso da tutte le competizioni". I tre mesi di squalifica hanno esaurito il loro effetto, per cui ora c’è il totale ritorno alla normalità. Anche nell’affrontare una pena da lui ritenuta ingiusta, il 23enne di Sesto Pusteria si è rivelato un campione, non evidenziando tutte le contraddizioni che hanno accompagnato la sua contaminazione involontaria, ma lasciando che fossero gli altri a disquisire sulla questione.

Tutto questo fa parte del passato, il presente dice che il suo arrivo nell’aeroporto capitolino al termine di un volo partito da Nizza è stato documentato da video e foto sui social e che le vetture messe a disposizione da chi organizza gli Internazionali di Roma per trasportare Sinner e il suo staff sono state scortato dalle forze dell’ordine fino all’albergo.

Ieri non erano previsti incontri pubblici per cui il bagno di folla è rimandato a oggi, ed è prevedibile sia in due momenti diversi. Il primo è alle 18 con la celebrazione del doppio successo dello scorso novembre a Malaga delle nazionali di Davis Cup e di Billie Jean King Cup che si terrà sul Centrale e a seguire, sempre su quello che è il campo principale del Foro Italico dalle 19 alle 21 il numero uno al mondo svolgerà un allenamento insieme al ceco Jiri Lehecka che occupa la posizione numero 27 dell’attuale record atp. Il "media day" delle 16 precede questi due appuntamenti e anche questo è un evento atteso soprattutto da quei tifosi che questo pomeriggio non potranno godersi di persona lo spettacolo.

Nella giornata di oggi si saprà anche quando verrà celebrato il suo ritorno in campo. Nell’affascinante cornice della Fontana di Trevi a mezzogiorno si terrà il sorteggio del tabellone maschile, precuduto alle 11 da quello femminile. Con gli organizzatori che hanno deciso di fargli saltare il primo turno, Sinner dovrebbe scendere in campo o giovedì o venerdì. Anche Lorenzo Musetti, che oggi vedrà ufficializzare ilsuo nono nel ranking, entrerà nel tabellone da questa fase. Il grande assente sarà Novak Djokovic, sei volte re di Roma in carriera. L’ex numero uno del mondo, sempre presente nella Capitale dal 2007, non ha dato informazioni precise sul motivo del forfait, limitandosi a un "Roma mi mancherai" sui propri canali ufficiali.