Jannik Sinner trionfa a Halle, Cobolli e Alcaraz avanzano nei tornei ATP

Il ritorno alla vittoria è cosa fatta. Non che ci fossero grandi timori al primo turno di Halle, ma Jannik Sinner qualche notte insonne l’avrà pure passata dopo la sconfitta in finale al Roland Garros in finale, al termine di quelle cinque ore e mezzo epiche a battagliare con Alcaraz. E poi, il numero uno al mondo lunedì aveva perso in doppio con Lorenzo Sonego all’esordio in Germania, prolungando in sostanza a due le discese in campo senza spuntarla: molto insolito, per un fuoriclasse come lui. Jannik ha battuto Yannick...Hanfmann 7-5 6-3. Non è stato un match monotono, perché l’avversario padrone di casa ha un bel tocco e sul centrale ha messo in mostra una tempra non indifferente. Tanto che l’azzurro solo al decimo gioco ha piazzato il break che gli ha consentito poi di portare a casa il primo set. E due palle per strappare il servizio, l’avversario le ha avute nel secondo parziale. Ma la battuta dell’altoatesino ieri è stata una garanzia, con l’84% dei punti sulla prima di servizio, entrata col 71%. Dieci poi gli ace messi a segno nel rapido match, in cui Sinner non ha disdegnato di andare a rete mettendo a segno 9 punti su 13 discese. Ora Jannik, campione in carica di questo Atp 500, incrocia domani agli ottavi l’amico geniale Alexander Bublik, il kazako che a Parigi nei quarti lo aveva impensierito, in un set, scherzando a fine gara sui social: "L’ho quasi preso", aveva scritto. Curiosamente, l’unica vittoria del gigante numero 45 al mondo nei cinque precedenti è stata proprio sull’erba di Halle, due anni fa. Da rimarcare il successo di Flavio Cobolli contro il brasiliano Joao Fonseca: 5-7 7-6 7-6 il punteggio a favore del 23enne romano numero 24 al mondo. Il 18enne sudamericano n. 57 ha fatto vedere lampi davvero notevolissimi, ma questo Flavio vola. E la Top 20 è lì, poco distante. Alla quarta vittoria in carriera sull’erba, Cobolli attende al secondo turno Shapovalov. E Sonego? Dopo il ko in doppio, anche lui trova i giri giusti. Il torinese numero 46 del mondo, ha superato 6-3 6-2 il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 103 Atp. Agli ottavi Sonego sfiderà il vincente del match tra Marcos Giron e Alexander Zverev. Esordio vincente per Carlos Alcaraz al torneo Atp 500 del Queen’s. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e prima testa di serie, supera l’australiano Adam Walton, numero 86 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-4) in un’ora e 44 minuti.