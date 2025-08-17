Paolini a un passo dalla leggenda, Kudermetova ko: Jasmine è in finale a Cincinnati

Cincinnati, 18 agosto 2025 – La costanza batte i lampi di genio, le chance colte al balzo vincono sulle occasioni sprecate. Jasmine Paolini a Cincinnati doma di carattere Veronika Kudermetova (6-3, 6-7, 6-3), una sfida difficile contro chi, proprio come la toscana del doppio è frequentatrice. Da arginare ci sono sprazzi di talento e colpi potenti della russa che il suo lavoro e la sua passione se l’è anche sposata (nel 2017 le nozze con il suo allenatore Sergey Demekhine). Oggi in finale (non prima di mezzanotte, diretta su Sky e Supertennis), affronterà la numero 3 al mondo Iga Swiatek, che ieri ha battuto Elena Rybakina 7-5, 6-3, la polacca conduce 5-0 i precedenti. Un match di studio quello di Jas, giocato sul filo del servizio e gli scambi da fondo. Paolini sulla carta più forte, Kudermetova dal gioco imprevedibile. La 29enne di Bagni di Lucca però fatica a entrare nello scambio, mentre la russa è più in difficoltà in risposta. Risultato: si gioca pochissimo. All’ottavo game però le palle nuove rompono l’equilibrio: le risposte di Paolini al servizio finiscono sempre tra i piedi di Kudermetova: l’azzurra mette la testa avanti 5-3. Da lì alla conquista del primo set passano appena un paio di minuti.

Il secondo parziale prosegue con l’azzurra che sfrutta il più possibile il servizio in kick per mandare fuori tempo l’avversaria, indaffaratissima con la risposta di rovescio. La Russa, da parte sua, accelera al servizio, il gioco si fa più convincente e riesce a staccare un paio di vincenti. Poco dopo però viene abbandonata dalla prima, un doppio fallo aggiunge il carico a una Paolini più aggressiva e arriva il break azzurro che vale il 3-2. Si vede il lavoro svolto dalla toscana, seguita nella trasferta americana dall’ex giocatore Federico Gaio. Passata dallo storico coach Furlan a un periodo lampo con Marc Lopez, cominciano a vedersi i frutti del cambio in panchina. Nel frattempo il ritmo di Paolini diventa sempre più ingestibile per la numero quattro del ranking di doppio, che dimostra di avere notevoli problemi di mobilità. Il suo angolo prova a darle manforte, la toscana alza le barriere in difesa e alzando le percentuali al servizio continuando a condurre il match con autorità. Poi il crack, improvviso, con il dritto a tradire la toscana e il servizio che l’abbandona: arriva il break che rimette in partita la russa sul 5 pari. Il match si trascina al tie break, il primo capovolgimento di fronte, dominato interamente dalla russa, che allunga il match al terzo set. “Mi sono innervosita”, dirà dopo la partita Paolini. Si riparte in equilibrio, si seguono i servizi. Poi, al sesto game, la reazione di Paolini, aggressiva in risposta riesce a procurarsi due palle break (complice un doppio fallo dell’avversaria) e a tornare avanti 4-2. Jas deve tenere duro però, perché Kudermetova si procura tre chance per strapparle il servizio: tutte annullate. Poi l’azzurra ha il servizio per chiudere, e stavolta non sbaglia, la ricetta? “La chiave è stata dimenticare il secondo set”.

S’interrompe invece l’avventura nel tabellone di doppio di Jasmine e Sara Errani. La sconfitta arriva in semifinale (6-3, 6-2) per mano della coppia Guo-Panova.