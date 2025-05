La gioia di Paolini contagia Mattarella. “Grazie presidente per il suo sostegno”

Roma, 17 maggio 2025 – E’ un fiume in piena Jasmine Paolini: un fiume di gioia per la vittoria agli Internazionali BNL d’Italia, 40 anni dopo il trionfo di Raffaella Reggi, l’ultima azzurra a primeggiare al Foro Italico prima di lei. “Non so se mi sto scordando di ringraziare qualcuno”, dice abbracciando la coppa: ha appena battuto in due set l’americana Coco Gauff, numero 3 del ranking Wta, a breve numero 2. Un risultato che le vale il suo secondo Masters 1000 in carriera dopo Dubai 2024. Paolini può stare serena: ha ringraziato proprio tutti, il pubblico, i genitori (le telecamere hanno inquadrato più volte la mamma Jacqueline), il team, la dottoressa, e anche Sergio Mattarella, che è venuto sugli spalti per tifare. “Grazie al presidente per il suo sostegno – ha detto la 29enne lucchese con la solita spontaneità e l’inconfondibile accento toscano –. A fine anno siamo venuti noi con la squadra al Quirinale, oggi siamo riusciti ad averla qui al Foro Italico”. Il Capo dello Stato sorride con sguardo paterno.

Domani Paolini ha un altro appuntamento con la storia: è in finale anche nel doppio (alle 13) per tentare un’impresa che l’ultima volta è riuscita a Monica Seles: vincere due titoli al Foro nello stesso torneo. Al suo fianco ci sarà la veterana Sara Errani. Paolini si rivolge anche a lei, buttando uno sguardo sui gradini, dove Errani è seduta: “Non mi sono dimenticata eh?”. La sua autenticità strappa l’ennesimo applauso al pubblico. Poi l’appello: “Venite a vederci prima della finale maschile" abbiamo bisogno di voi”.

“Sono felicissima, è una gioia enorme e me la godo al massimo – ha ammesso Paolini, che oggi ha giocato il suo miglior tennis dall’inizio del torneo, in cui più volte è stata costretta a pazze rimonte –. E' la giornata in cui mi sono sentita meglio”. “E’ veramente un sogno essere qui – dice ancora incredula –. Sono venuta qui da piccola e pensare di sollevare il trofeo non era nemmeno nei miei sogni".