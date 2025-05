Jasmine Paolini sfida Coco Gauff in finale agli Internazionali di Roma

Il tabù Roma è stato spazzato via da giorni, con classe e sorrisi. Jasmine Paolini, che mai in singolare agli Internazionali era andata oltre il secondo turno fino all’anno scorso, si è presa anzi un appuntamento con la storia. Alle 17 sfiderà in finale la baby stella Usa Coco Gauff per cercare di prendersi un titolo che ogni tennista italico desidera quasi più di ogni altro. Roma ha tutto: calore, prestigio, fascino. Le statue del Foro Italico sembrano voler proteggere chi osa compiere una cavalcata nel mito.

Lei, Jas, in questo torneo ha superato vari esami. Più di ogni altra cosa, è emersa la sua vitale maturità nell’affrontare le fasi più delicate dei match. Una sorta di pilota automatico riservato a pochi, e che consente di emergere dal guado con le soluzioni giuste.

Contro Shnaider e Stearns, ai quarti e in semifinale, la vocazione alla rimonta della toscana ha avuto una palese attestazione. E non c’è motivo di temere quindi oggi Coco, la numero 3 del mondo proiettata nel futuro, ma sconfitta il mese scorso a Stoccarda, sempre su terra rossa, da Jas.

Il cambio tecnico deciso da Paolini quasi a metà aprile non sembra aver comportato difficoltà di sorta. Già col coach Renzo Furlan, la nostra si era costruita una bagaglio tecnico e tattico da top 5. Ora, con Marc Lopez, sta già affinando altre qualità puntando a scalare ulteriormente la sua classifica.

C’era stata indubbiamente una flessione, alla fine di un 2024 fantastico culminato con l’oro olimpico in doppio, la King Cup e le due finali Slam raggiunte. Ma tutto è stato messo alle spalle.

Paolini è tornata a spingersi fino all’ultimo atto di un torneo Wta dopo quasi un anno. L’ultima giocata dall’azzurra è stata la finale di Wimbledon del 2024, persa contro Barbora Krejcikova. Oggi ha la possibilità di mettere in bacheca il secondo titolo Wta 1000 dopo quello conquistato a Dubai lo scorso anno.

L’ultima finalista azzurra a Roma era stata Sara Errani nel 2014.

Gauff è reduce da un’incredibile maratona, la semifinale da tre ore e mezzo vinta nella notte tra giovedì e ieri contro Zheng. Una partita che ha confermato la sua tempra di combattente, ma che non può non aver lasciato scorie.

I bookie considerano favorita la statunitense – nel 2024 la sportiva con i guadagni più alti al mondo – pagando la sua vittoria 1,45 volte la puntata. Quella di Jasmine è data quasi al doppio. Roma però crede a un’altra storia.

Paolo Grilli