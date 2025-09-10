Anna Kalinskaya, basta love story con i tennisti: “Rune mi ha scritto dieci volte, forse è solo disperato”

Bologna, 10 settembre 2025 - Holger Rune, talento danese classe 2003, sta attraversando un momento difficile in carriera: il suo nome rimbalza spesso dalle voci dei corridoi del tennis, non solo per le sue imprese sportive, ma anche per le sue incursioni nelle relazioni personali. Se in campo il giovane danese non sta vivendo il suo periodo migliore, al di fuori la sua vita personale sembra suscitare più curiosità del previsto, alimentando una serie di pettegolezzi che sembrano seguirlo con la stessa intensità delle sue prestazioni. Il nome di Rune è stato di recente al centro delle discussioni anche per via dei suoi tentativi di avvicinare diverse colleghe tenniste, tra cui la russa Anna Kalinskaya. La giovane atleta, che un anno fa si era fatta notare per la sua vicinanza a Jannik Sinner dopo lo storico trionfo allo US Open 2024, ha raccontato in un podcast di aver ricevuto numerosi messaggi dal danese. "Mi ha scritto dieci volte, ma forse è solo un po' disperato", ha dichiarato Kalinskaya con una dose di sarcasmo.

Le parole della tennista non sono passate inosservate e hanno alimentato ulteriori speculazioni su un comportamento che, secondo alcuni, potrebbe sembrare eccessivo e inappropriato. Un altro episodio simile era stato raccontato qualche mese fa dalla tennista russa Veronica Kudermetova, che aveva risposto seccamente a Rune: "Guarda su Instagram... ho un marito", mettendo fine ai suoi tentativi. A dispetto di queste vicende fuori dal campo, la carriera tennistica di Rune non sta vivendo un momento roseo. Dopo una sconfitta amara e inaspettata al primo turno di Wimbledon contro Jarry, il danese ha subito anche una precoce eliminazione allo US Open contro Struff al secondo turno. La stagione, infatti, è stata altalenante per il giovane tennista, che ha vissuto uno dei momenti più difficili della sua carriera proprio a Wimbledon, quando, dopo aver vinto i primi due set contro il cileno Jarry, è stato poi sconfitto in tre consecutivi, uscendo dal torneo al primo turno. Solo il trionfo a Barcellona, con la vittoria nel torneo ATP 500 contro Carlos Alcaraz, ha regalato un po’ di sollievo a una stagione che per il resto è stata caratterizzata da bassi più che da alti.

Intanto, le dichiarazioni di Kalinskaya, pur non risparmiando Rune, non sono state del tutto negative. La tennista ha infatti parlato della difficoltà di intraprendere una relazione con un collega del circuito, soprattutto quelli in Top-10. "I tennisti sono molto concentrati sui risultati, e quando non li raggiungono, si sentono devastati. Per loro è tutto. Noi donne invece abbiamo una prospettiva più ampia", ha aggiunto la russa, confermando quanto sia complicato vivere una vita sentimentale normale quando si è completamente immersi nel mondo del tennis professionistico. La risposta di Holger Rune non è tardata ad arrivare. Il danese ha replicato alle dichiarazioni di Kalinskaya affermando che, se avesse realmente voluto chiederle un appuntamento, lo avrebbe fatto in modo diretto. “Potremmo avere delle differenze culturali che fanno sì che Anna interpreti un commento su una storia come un invito a un appuntamento”, ha spiegato Rune. Nonostante la sua giovane età, il danese è già al centro di una serie di discussioni che vanno ben oltre le sue performance nel rettangolo di gioco.