Kyrgios esalta Djokovic: “È il più forte di sempre”

Roma, 25 giugno 2025 – Siamo alle porte di Wimbledon e Nick Kyrgios è tornato a parlare. Il tennista australiano, infatti, ha rilasciato un'intervista al The Guardian, nella quale ha parlato di tutto, dall'assenza allo slam inglese al futuro del tennis, passando per Novak Djokovic. Proprio su quest'ultimo ha speso delle dolci parole, affermando come, secondo lui, sia il giocatore più forte di sempre. È chiaro a tutti come dall'avvento del serbo, di Rafa Nadal e di Roger Federer il tennis sia cambiato, salendo a un livello successivo. I “big three” hanno praticamente monopolizzato gli ultimi anni di questo sport, come dimostrano i titoli del Grande Slam conquistati da ognuno di loro: 24 per Djokovic, 22 per Nadal e 20 per Federer. Ormai la domanda su chi sia il migliore tra i tre è all'ordine del giorno e non tutti hanno una risposta certa. Tra questi, però, non rientra Nick Kyrgios, che è convinto che il giocatore più forte di questo sport sia proprio Djokovic, suo amico, del quale ha parlato nell'intervista sopracitata: “Nole è il più grande tennista di sempre e ora è molto più a suo agio con sé stesso. Prima credo che volesse essere amato dal pubblico, ma ora sono convinto gli piaccia fare la figura del cattivo: i fischi del pubblico lo caricano. Ciò che pensano gli altri di lui non gli interessa più”. Su Sinner e Alcaraz, invece, ha detto che saranno il futuro di questo sport per i prossimi anni, per poi azzardare un pronostico su chi vincerà lo slam inglese: “Sinner e Alcaraz stanno giocando un tennis incredibile, penso che saranno i colossi dei prossimi 10-15 anni, sono arrivati a un livello che in pochi hanno raggiunto. Chi vincerà Wimbledon? Penso Alcaraz: ha la compostezza e l'X-Factor di Federer, Nadal e Djokovic, mentre Sinner è straordinariamente potente. Credo, però, che a trionfare sarà lo spagnolo”. L'australiano, inoltre, ha parlato anche del possibile ritorno in campo, con un obiettivo: US Open. L'ultima partita ufficiale, infatti, risale al 21 marzo, quando perse contro Khachanov al secondo turno del Masters 1000 di Miami: da quel momento, a causa degli infortuni, Kyrgios non ha più messo piede in un campo da tennis, ma nonostante i numerosi guai fisici che l'hanno colpito negli ultimi anni non ha alcuna intenzione di mollare e ha confessato di voler essere presente al prossimo slam americano, che si giocherà dal 24 agosto al 7 settembre.