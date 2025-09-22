La capitana. Garbin nel mito: "Ragazze super, che orgoglio»

Leader tattica, emotiva, leader di tutto. C’è il tocco magico della capitana non giocatrice Tathiana Garbin (nella foto Ig @_federtennis) a tenere insieme le imprese delle azzurre, che si sono riprese il ruolo di protagoniste assolute del tennis mondiale una dozzina di anni dopo la prima era dell’oro. La doppietta di successi in BKJ Cup è ancora più clamorosa se si pensa che in singolare, Paolini a parte, ben raramente facciamo la voce grossa. E’ il gruppo a fare la differenza, in termini di carica e fiducia reciproca. E Garbin, con una forza esemplare attraversando anche le insidie della sua malattia, ha messo la sua firma sui trionfi pur volendo mediaticamente sempre restare in secondo piano.

"Stanno scrivendo la storia – dice – queste ragazze stanno facendo delle imprese straordinarie, quando giocano con questa maglia della Nazionale riescono a reclutare delle energie che probabilmente non hanno in altri tornei. Sono molto orgogliosa di loro, di quello che fanno, delle energie che mettono, non mancano mai una chiamata, sono sempre presenti, sono pronte a giocare, e quando non giocano tifano per chi gioca, quindi sono orgogliosa della squadra che sono di quello che stanno facendo". Poi la dedica: "A tutte le persone che lavorano per noi dietro le quinte, uno staff sanitario, uno staff tecnico che segue queste ragazze tutto l’anno, e comunque le protagoniste sono loro".

Anche il presidente della Fitp Angelo Binaghi passa da un successo all’altro. "Giornata incredibile: ragazze commoventi – dice ai microfoni di SuperTennis – . Al maschile abbiamo la Nazionale piu’ forte del mondo; ma quello che fanno queste ragazze e’ roba dell’altro mondo".