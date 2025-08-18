LA CURIOSITà. La carta Pokémon regalata da Atmane. Ecco quanto costa

Cosa si regala a qualcuno che ha tutto? Un frammento di passione, come la carta Pokémon che l’altra sera Atmane, l’avversario di Jannik Sinner ha estratto dalla tasca e a donato al numero uno del mondo prima della semifinale del master 1000 di Cincinnati. Personaggio interessante il francese: 158 di QI, un gioco fastidioso capace di mettere in difficoltà pure Jannik (vincitore 7-6, 6-2) in qualche frangente, e una passione smodata per i Pokémon, i personaggi del famoso cartone giapponese e protagonisti di un gioco da tavolo.

Ma che tipo di carta ha regalato Atmane a Sinner? Sicuramente qualcosa di particolare. Nel dettaglio, secondo alcuni esami comparsi su siti di appassionati, si tratta di un Pikachu ‘Secret Rare’, un pezzo numerato, sicuramente abbastanza raro, ma dal valore modesto (intorno ai 24 euro secondo gli esperti).

Nel dettaglio, stando ai prezzi che compaiono sul sito cardmarket.com, il valore della carta va dagli 11 euro e 49 centesimi ai 24 euro tondi. I valori più alti si registrano in Italia, dove il regalo fatto a Sinner vede venditori offrire online la carta al prezzo di 24 euro, valore che si riduce notevolmente in Francia e Germania. Una carta segreta è una carta il cui numero di collezione è maggiore del numero di carte elencate nel set, ad esempio numerata 101/100, o come nel caso del Pikachu di Sinner 160/159. Le carte segrete sono generalmente più rare delle altre carte del set.