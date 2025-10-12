La favola di Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech, i cugini in lacrime che hanno reso indimenticabile il torneo di Shanghai

Proviamo a rivivere le ultime due settimane di Valentin Vacherot. Il 29 settembre è come se il 26enne monegasco si fosse ritrovato nelle cantine del Palazzo del Mandarino dello Yuyuan Garden di Shanghai e recitasse il ruolo di un semplice aiutante in cucina. Avendo stoffa di giornata in giornata sale di grado fino a fare le scarpe pure a uno chef pluristellato come Novak Djokovic.

Nello stesso edifico ci lavora anche suo cugino, il francese Arthur Rinderknech che di anni ne ha 30, e anche lui sta compiendo il suo percorso verso l’alto. I due si scambiano messaggi durante questa esperienza, l’uno fa i complimenti all’altro e così avviene anche per le due mamme che sono sorelle e che sono le principali tifose non solo del proprio figlio, ma anche del loro rispettivo nipote.

Siccome a volte la realtà è più imprevedibili delle favole, è accaduto anche che i due si siano ritrovati nell’attico del nobile palazzo a cucinare un’anatra alla pechinese e a decidere chi avesse preparato il piatto migliore sia stata una giuria inflessibile composta da un campo da tennis in cemento, da una racchetta per ciascuno e da una pallina che veniva spinta di qua e di là.

È successo che Vacherot, numero 204 nel ranking mondiale (e prossimo numero 40), abbia fatto meglio del cugino Rinderknech, numero 54, e se l’almanacco dice che si tratta del primo monegasco a vincere a Shanghai e che è un caso più unico che raro che un tennista che parte dalle qualificazioni arrivi a conquistare un Master1000, quello che conta veramente è che questa edizione 2025 sarà ricordata come quella dove due cugini sono arrivati in finale e il più giovane abbia sgambettato il più vecchio con il risultato di 4-6 3-6 3-6 con tanto di felicità del più anziano.

Entrambi sono in lacrime durante la premiazione, ma non è una consolazione da poco sapere che i propri consigli sono andati a buon fine e che hanno trovato terreno fertile nel talento di famiglia. Nella classica cerimonia della consegna del trofeo Rinderknech si è dovuto mettere a sedere stremato dal clima impossibile in cui si è giocato a Shanghai e dopo aver incassato i complimenti di Vacherot ha rivolto in francese un pensiero al cugino: “Sei stato bravissimo, complimenti, sono felicissimo per te. Spero che ci saranno altre occasioni così. Ti voglio bene”. Una lezione di vita prima che di sport.