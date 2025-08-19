L’anca, le vesciche e i malesseri: tutti i problemi fisici di Jannik Sinner

Bologna, 19 agosto 2025 – Ragazzo cagionevole o fisico di uno sportivo spinto al limite? Il ritiro nella finale di Cincinnati di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz ha colpito tutti, ma non è la prima volta che il numero uno del mondo si trova a fare i conti con febbre, dolori o problemi di altro tipo. I ricordi si riavvolgono e fra le immagini più nitide c’è il volto del campione affondato nell’asciugamano agli Australian Open 2025.

In quel caso si trattava di un quarto turno contro il danese. Forti problemi di stomaco avevano debilitato il fisico del campione, che però, in quel caso, riuscì a reagire e riprendere il controllo del match, nonostante caldo, fatica e tremori alle mani (proprio come quelli mostrati da Djokovic qualche mese prima).Colpa di un "virus, lo abbiamo preso tutti", avrebbe dichiarato coach Darren Cahill poco dopo. Una difficoltà superata che lo avrebbe poi portato alla conquista del terzo Slam in carriera.

Notizia di oggi è che il campione Slam salterà il torneo di doppio misto agli Us Open. Gli esperti hanno consigliato per lui un paio di giorni di riposo.

Un altro malessere, sempre dello stesso tipo, condito da alcuni capogiri. Condizionò pesantemente il torneo di Wimbledon 2025 dell’altoatesino. L’avventura di Jannik si fermò nei quarti di finale contro Daniil Medvedev. Una battaglia in cinque set che l’azzurro non riuscì a girare dalla sua parte solo per poco. In quelle settimane, inoltre, ribolliva segretamente il caso Clostebol. Una questione che sicuramente ha influenzato le condizioni fisiche del numero uno.

Recentissima poi la caduta a Wimbledon di quest’anno con un conseguente dolore al gomito. Ancora oggi Jannilk gioca con uno speciale tutore per preservare l’articolazione da eventuali traumi. Una preoccupazione superata però dopo poco, dato che, sui campi di Church Road l’altoatesino si è regalato il suo quarto Slam.

Tra gli infortuni più seri per Jannik c’è quello all’anca. Un’infiammazione che ha tenuto lontano dal campo il 24enne di Sesto Pusteria diversi mesi, costretto a un super recupero al J Medical di Torino. Problemi di tonsillite, invece, lo avevano tenuto lontano dalle Olimpiadi di Parigi 2024.

Quanto ai ritiri durante le partite, il primo arrivò a Vienna nel 2020. In particolare, agli ottavi di finale contro Andrej Rublev, la sua partita durò appena nove minuti a causa di una vescica al piede. Altro caso? A Miami 2022, nei quarti di finale contro Cerundolo: dopo 22 minuti lasciò il campo zoppicando, sempre per colpa delle vesciche. Lo stesso anno a Sofia, una caduta in semifinale contro Holger Rune gli provocò una distorsione alla caviglia: Sinner si ritirò praticamente a fine partita, con il danese che era avanti 5-7 6-4 5-2. L’ultimo episodio a Halle 2023, ai quarti contro Bublik, quando un problema muscolare alla gamba sinistra.