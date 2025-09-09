Le combinazioni. Missione controsorpasso, prime chance a fine anno

Ieri mattina l’Italia del tennis si è svegliata diversa: con l’amaro in bocca e senza più un re. Il sorpasso di Carlos è compiuto, anche perché l’anno scorso, nell’ultima parte di stagione, Sinner era stato praticamente perfetto. Alcaraz invece difendeva poco e niente e oggi si trova con 760 punti di margine su Jannik: nemmeno un migliaio (950) quelli messi in saccoccia a fine 2024, contro i 2880 di Sinner. Molto difficile quindi per il 24enne di Sesto Pusteria mettere la freccia: dovrebbe portare a casa almeno il master 1000 di Shanghai e le Atp Finals e l’avversario dovrebbe fare un finale di stagione disastroso, con un bello zero nella classifica punti. Un attacco più deciso l’azzurro potrebbe tentarlo giocando un torneo in più (l’anno scorso mise in fila Pechino, Shanghai e Torino), per esempio il mille di Parigi-Bercy.

Ma spesso i big saltano l’appuntamento francese per la sua vicinanza alle Atp Finals (senza contare la Coppa Davis). Inoltre Sinner ha già fatto capire di non amare il torneo di Bercy, anzi, un paio di anni fa nacque un’importante polemica quando l’azzurro venne costretto a giocare a fino tarda notte. Difficile quindi un controsorpasso entro l’anno, più facile (sempre che Jannik confermi il titolo in Australia) un riavvicinamento da fine gennaio: Sinner non difende alcun punto per via della sospensione di tre mesi dopo il caso Clostebol.