Le condizioni limite a Shanghai e i tanti forfait, Jannik: "Mio errore mentale». Commenta l’ex preparatore di Dovizioso. I crampi dei campioni? "Si possono prevenire»

Piegato dal dolore il numero due al mondo si ritira da un torneo in preda ai crampi. Come Sinner tanti altri in Cina, sono stati fermati dai problemi fisici: Machac, Ruud, Goffin, Atmane, Djokovic e Medvedev fino allo stesso finalista Rinderknech, che si è dovuto sdraiare a terra durante la premiazione. Riflettori accesi su afa, umidità e condizioni dei tennisti.

L’Atp pensa alle policy contro il caldo, mentre il pubblico si chiede: è normale che Vacherot, 204 Atp partito dalle qualificazioni, probabilmente privo di un team strutturato, arrivi in fondo a un torneo o lo vinca pure, al contrario di altri big?

"E’ la domanda che mi hanno fatto tanti tifosi – risponde, Luca Rafelli, preparatore atletico di alcuni dei più grandi campioni fra motorsport, volley basket e anche tennis (ha seguito Federico Gaio, oggi nel team di Jasmine Paolini) –, a Shanghai le condizioni ambientali erano proibitive. Ma di sicuro quando i tennisti giocano in Australia a gennaio non è molto diverso: ci sono 40 gradi e umidità all’85%".

L’altro mistero è perché un ragazzo super seguito come Sinner abbia alzato bandiera bianca dopo due partite. Lui ha parlato di una "cosa mentale".

"Difficile poterlo dire visto che non conosciamo i retroscena. La crisi è stata forte, capace di accendere i riflettori anche sui ritiri degli altri colleghi. Certo, i crampi possono essere dovuti allo stress, alla rigidità, ma Griekspoor non dovrebbe essere un avversario in grado di scalfire più di tanto le sicurezze di Jannik. C’è tanto da considerare, compresa l’idratazione".

Cioè?

"Quando andavamo in trasferta in Malesia con Dovizioso conservavo ogni bottiglietta d’acqua per capire quanto avesse bevuto, serve precisione, nulla può essere lasciato al caso".

Quindi la colpa può essere anche di una scarsa idratazione?

"E’ uno dei fattori in gioco. La disidratazione, non garantendo il normale ricambio degli elettroliti, altera l’equilibrio fra contrazione e decontrazione mantenendo il muscolo in tensione, e si genera il crampo. Una condizione riequilibrabile con acqua, sali e massaggi, ma non sempre risolvibile, proprio come – si presume – accaduto a Jannik".

Perché accade ai super atleti?

"Intervengono situazioni ambientali, mentali, tensione, allenamenti e quella che chiamo io ’performance a 360°’, un insieme di nutrizione, idratazione e supplementazione (somministrazione di integratori). Ma i feedback dell’atleta arrivano dal controllo delle performance: è possibile registrare i carichi di lavoro tramite la frequenza cardiaca, ma anche – tramite la ’heart rate variability’ il lavoro del sistema nervoso autonomo. Tutto questo dovrebbe essere nella quotidianità di ogni sportivo di alto livello".

Crisi come quelle viste a Shanghai si possono prevenire?

"Con l’integrazione è possibile agire qualche giorno in anticipo, tenendo sotto controllo il sovrallenamento. Nel caso di Sinner credo che il suo team abbia valutato esami approfonditi per andare a fondo alla questione, perché la scena è stata veramente drammatica".

Gabriele Tassi