Le doppiste inaugurano il programma (13,30). Jas fa il bis domani in singolare, con Sara in panchina. Errani e Paolini, Finals di squadra. Comincia la caccia all’oro di Riad

Squadra d’oro non si cambia. E in due, le campionesse olimpiche, andranno a caccia del tesoro di Riad. Jasmine Paolini e Sara Errani fra doppio e singolare, partono oggi in coppia alle Wta Finals (torneo in chiaro su Supertennis e in abbonamento su Sky) contro la statunitense Asia Muhammad e l’olandese Denise Schuurs, team relativamente giovane, con all’attivo due trofei. La sfida (in programma alle 13,30) inaugura il torneo delle maestre in Arabia Saudita dedicato alle doppiste. Poi che succederà? Sarita si siederà sulla panchina di Jas, come amica e allenatrice (a completare il team anche Federico Gaio) per dare le giuste dritte alla 29enne di Castelnuovo Garfagnana.

Paolini (ieri ha interrotto gli allenamenti perché non era al 100%, si dice un piccolo raffreddamento) giocherà il primo singolare di giornata, alle 15, contro Aryna Sabalenka. A seguire il derby tra Coco Gauff e Jessica Pegula, due volte in campo insieme alle Wta Finals in doppio, vinta da Gauff in due set. Ma prima occhi puntati sulle campionesse olimpiche di Parigi, assieme in campo proveranno l’assalto già da subito alle prime posizioni del girone per potersi giocare un titolo decisamente alla loro portata. Nel Gruppo Martina Navratilova, con ci sono anche Veronika Kudermetova/Elise Mertens, Hsieh Su-Wei/Jelena Ostapenko. Più complicato sarà sicuro il cammino di Jasmine, capitata nel gruppo ’Graaf’ girone di ferro capeggiato proprio dalla sua avversaria di domani, Aryna Sabalenka (affrontata a Riad anche lo scorso anno). Completano la lista le americane Coco Gauff e Jessica Pegula.

La toscana nel 2024 non riuscì a passare la fase a gironi. Proverà quindi a chiudere in bellezza una stagione fra alti e bassi, fatta di titoli, delusioni e cambi di team (la collaborazione con Marc Lopez è durata appena pochi mesi). Jasmine il suo tipico sorriso sulle labbra l’ha ritrovato con l’amica-maestra Sara, non solo in campo, ma anche con quiei consigli dispensati dalla panchina. Tornando al programma di oggi invece, in singolare partirà il gruppo intitolato a Serena Williams. Alle 16 ecco Iga Swiatek contro Madison Keys, che ha ottenuto una delle vittorie più importanti del 2025 proprio contro Swiatek in semifinale all’Australian Open. Seguirà il primo testa a testa tra Amanda Anisimova, alla prima partecipazione alle Finals, e Elena Rybakina, che ha infilato sei vittorie consecutive prima del ritiro in semifinale a Tokyo. Chiudono Veronika Kudermetova ed Elise Mertens contro Hsieh Su-Wei e Jelena Ostapenko.

