Lesa Cup, 21 italiani nel tabellone principale. Carboni trova subito il numero 1 Vatutin

È entrata nel vivo sui campi in terra battuta dello Sporting Tennis Lesa la quinta edizione della Lesa Cup, il torneo maschile del calendario ITF che mette in palio 30.000 euro di montepremi. Nella sede che per molti anni ha ospitato la Coppa Valerio, il famoso torneo internazionale giovanile, sono ben 21 gli italiani presenti nel tabellone principale, con alcuni match di primo turno che si annunciano interessanti, a cominciare dalla sfida fra la testa di serie numero 1 del tabellone, il russo Alexey Vatutin, e il giovane sardo Lorenzo Carboni. Presenti anche Gianluca Cadenasso, Gabriele Pennaforti, Tommaso Compagnucci, Francesco Forti e Andrea Picchione, mentre la pattuglia straniera è completata dall’argentino Luciano Emanuel Ambrogi (secondo favorito), dallo svizzero Remy Bertola e dall’ucraino Oleksandr Ovcharenko, tutti noti frequentatori dei tornei sul suolo italiano. Le qualificazioni hanno premiato l’iraniano Kasra Rahmani (che si allena all’accademia di Riccardo Piatti a Bordighera), il francese Thomas Gerhard, Gabriele Bosio e Giulio Perego, la finale è prevista domenica 24 agosto.

Silvio De Sanctis