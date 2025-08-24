Lesa cup. Carboni per il titolo battuto Ovcharenko. È pronto a sfidare l’argentino Ambrogi

C’e’ anche un pezzo d’Italia nella finale della quinta edizione della "Lesa Cup", l’ITF maschile da 30mila euro che si chiude oggi sui campi in terra battuta dello Sporting Tennis Lesa. Il merito è di Lorenzo Carboni (nella foto), unico sui 21 azzurri partenti ad essere arrivato sino all’incontro decisivo dopo avere battuto in semifinale con un convincente 6/3, 6/3 l’ucraino Ovcharenko. Il diciannovenne sardo occupa la posizione numero 563 della classifica mondiale e va in caccia del secondo titolo stagionale dopo quello conquistato in marzo sum cemento di Monastir. Dall’altra parte della rete troverà l’argentino Ambrogi, che ha prevalso sullo svizzero Bertola per 7/6, 7/6.

Le promozioni di Passaro e Buse al tabellone principale degli Us Open privano in un solo colpo il "ComoLakeChallenger" (categoria atp50) al via oggi sul rosso del Tennis Club Villa Olmo dei primi due favoriti. Il numero 1 diventa Budkov Kjaer, 18enne norvegese reduce nelle scorse settimane da due trionfi nei challenger di Tampere ed Astana e oggi numero 162 Atp. Alle sue spalle il brasiliano Monteiro, il danese Holmgren e il kazako Skatov, trionfatore a Todi settimana scorsa. A difendere i colori di casa nostra ci saranno Marco Cecchinato, Jacopo Berrettini, Stefano Travaglia, Federico Arnaboldi, Carlo Alberto Caniato, Lorenzo Carboni e Federico Bondioli, gli inviti per le qualificazioni in programma oggi sono andati a Carlo Alberto Fossati, Rocco Piatti, Jacopo Vasamì e Pierluigi Basile.

S.D.S.