Lorenzo Musetti avanza a Madrid, Berrettini si ritira per infortunio

Conferme e sorrisi per Lorenzo Musetti, tormenti che tornano per Matteo Berrettini. Il Masters 1000 di Madrid su terra rossa è dolceamaro per l'Italia il giorno dopo l’epocale blackout spagnolo. ‘Muso’ batte il greco Stefanos Tsitsipas (n.18 del ranking) e col suo tennis geniale vola agli ottavi. 7-5, 7-6 il punteggio per il 23enne di Carrara, del tutto recuperato dopo l’acciacco rimediato in finale a Montecarlo (dove aveva già sconfitto Tsitsipas) e capace di una rimonta da urlo nel primo parziale, annullando anche un set point. Oggi Lorenzo incontra l’australiano De Minaur, 7° del ranking, che già aveva piegato in semifinale nel Principato. Il romano si è invece ritirato dopo il primo set del match contro Jack Draper (n. 6 Atp), vinto dal britannico per 7-6. Sono gli addominali, già doloranti nel match vinto contro Giron, a preoccupare. "Non ho voluto rischiare – dice Berrettini – farò di tutto per esserci a Roma". Fuori Zverev, battuto da Cerundolo. Oggi agli ottavi tocca anche ad Arnaldi contro Tiafoe.

Purcell, stop per doping. Già sospeso a dicembre, il campione di doppio dell’ultimo Us Open ha accettato una squalifica di 18 mesi dall’Itia per essersi sottoposto ad una trasfusione di vitamine superiore ai 100ml.