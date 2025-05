Lorenzo Musetti avanza agli ottavi degli Internazionali d'Italia, sfida Medvedev

E’ decisamente un altro Lorenzo Musetti. Solido, oltre che tanto talentuoso. L’ingresso in top 10 dice tutto. Il carrarino torna agli ottavi di finale agli Internazionali d’Italia: ha superato ieri senza tentennamenti lo statunitense Brandon Nakashima, 28 del tabellone, con i parziali di 6-4, 6-3. Domani Lorenzo se la vedrà con Daniil Medvedev. "È stata una partita ben giocata – ha spiegato a Sky Sport –. Conoscevo il mio avversario e sapevo come dargli fastidio, ho usato bene le variazioni e sono stato aggressivo con il dritto. Medvedev? Non so se parto favorito. Daniil è un avversario ostico e i precedenti sono datati e in altre superfici, tante cose sono cambiate".

Oggi riscatta l’ora di Matteo Berrettini, atteso da un esame molto duro al terzo turno contro il norvegese Casper Ruud, trionfatore a Madrid. Alexander Zverev supera il secondo turno al Foro Italico. Il tedesco, numero 2 del tabellone, ha sconfitto facilmente il lituano Vilius Gaubas in due set per 6-4, 6-0 e adesso affronterà il francese numero 13 Arthur Fils. Eliminato, invece, Holger Rune: il danese, numero 9 del seeding, vincitore a Barcellona ma ritiratosi poi a Madrid, è stato battuto dal francese Corentin Moutet in tre set per 7-5, 5-7, 7-6(4).

Agli ottavi Arthur Fils. Il francese, 13esima testa di serie, ha sconfitto in rimonta Stefanos Tsistsipas per 2-6, 6-4, 6-2, con tanto di battibecco finale per una palla del greco che aveva colpito proprio il transalpino in uno scambio a rete.

Avanti Carlos Alcaraz, ma senza brillare: 7-6(2), 6-2 al serbo Laszlo Djere, ora agli ottavi c’è il russo Khachanov che ha eliminato Francesco Passaro (6-3, 6-0).

Nel torneo di doppio, sfiorano l’impresa i fratelli Berrettini nella sfida della SuperTennis Arena contro Musetti e Lorenzo Sonego. Matteo e Jacopo vincono il primo set al tie-break (a zero), poi perdono 6-2 il secondo. Nel super tie-break prevale la coppia dei Lorenzo per 10-8: il pubblico applaude al termine di un incontro emozionante al termine del quale escono di scena i due ragazzi ’di casa’. Muso e Sonny se la vedranno agli ottavi con i finlandesi Heliovaara/Patten, seconda forza del tabellone.