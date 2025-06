Lorenzo Musetti in semifinale al Roland Garros 2025. Tiafoe ko in 4 set

Roma, 3 giugno 2025 – Lorenzo Musetti centra la semifinale al Roland Garros 2025 dove incontrerà il vincente del match tra Tommy Paul e Carlos Alcaraz, in programma questa sera. L’azzurro ha superato in quattro set l’americano Francis Tiafoe, numero 16 del mondo, sul Philippe Chatrier con il punteggio di 6-2;4-6;7-5;6-2.

Dopo un primo set portato a casa in scioltezza, Musetti ha sofferto nel secondo e nel terzo, vinto grazie a un inatteso break al dodicesimo gioco. Grazie a questo successo il tennista italiano può salire fino al quinto posto nel ranking Atp, qualora Novak Djokovic, domani, dovesse uscire nei quarti di finale con Zverev. E non è finita qui, perché il quarto posto di Draper (ko ieri con Bublik) dista solo 240 punti. Sempre mercoledì scende in campo Jannik Sinner che si gioca la semifinale contro il kazako Bublik.