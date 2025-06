Lorenzo Musetti si ritira durante la semifinale con Alcaraz al Roland Garros 2025

Roma, 6 giugno 2025 – Lorenzo Musetti dice addio al sogno di centrare la finale del Roland Garros 2025. L’azzurro, in semifinale sulla terra rossa di Parigi, ha dato forfait nel quarto set contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, quando era sotto 2 set a 1 (4-6, 7-6, 6-0, 2-0 per lo spagnolo al momento dello stop) e da diversi minuti non riusciva più a contrastare il numero due del mondo a causa di un problema fisico, a quanto pare un guaio muscolare alla coscia sinistra.

E dire che la partenza dell’azzurro era stata ottima, al cospetto di quello che forse è il numero uno al mondo su questa superficie. Dopo essersi imposto nel primo set per 6 giochi a 4, Musetti ha lottato fino al tie break del secondo dove ha ceduto 7-6 all’avversario (7-3 il punteggio del gioco decisivo).

Da quel momento la partita è virtualmente finita. Alcaraz non ha sbagliato più nulla mentre Musetti ha iniziato a calare vistosamente, risultando meno efficace nel servizio e nei colpi. Da capire se il fastidio muscolare che lo ha portato al ritiro abbia iniziato a manifestarsi già nel terzo oppure il calo sia stato fisiologico.

Il terzo set è scivolato via velocemente, senza storia, con Alcaraz a imporsi per 6-0. Il tempo di concedere ancora un break al murciano, ed ecco che nel quarto set l’azzurro, sotto 2-0 e dopo aver chiesto in precedenza l’intervento del fisioterapista, ha alzato bandiera bianca. Musetti comunque vada lunedì salirà al sesto posto del ranking Atp. Alcaraz, primo finalista di questa edizione, attende ora l’esito dell’altra semifinale che vede opposti a breve (inizio fissato alle ore 19) sul Philippe Chatriet Jannik Sinner e Novak Djokovic.

Lo sconforto di Musetti e le parole di Alcaraz

Dopo il ritiro, Musetti ha lasciato quasi in lacrime il Philippe Chatriet. Alcaraz ha subito avuto un pensiero per lui. "Vincere così non è piacevole - le parole dello spagnolo – Non è mai bello vedere un avversario ritirarsi. Musetti ha avuto una stagione su terra fantastica, uno dei pochi degli ultimi 30 anni ad avere raggiunto la semifinali in tutti i tornei importanti. Gli auguro il meglio e che possa tornare il più in fretta possibile a giocare". A proposito della partita, il murciano non ha nascosto le difficoltà nell’affrontare l’azzurro: "I primi due set sono stati durissimi – ha detto –. Potevo fargli break nel primo e non sono riuscito a sfruttare le mie occasioni”.

Quindi ha aggiunto: “Lui stava giocando un gran tennis e aver vinto il secondo set è stato un sollievo. Dovevo spingerlo al limite, essere aggressivo e far sì che non giocasse il suo tennis”, la lettura del numero due del mondo. Che ha spiegato di aver “trovato un po' di calma” e aver “iniziato a vedere le cose in maniera più chiara”, così da giocare “un buonissimo tennis”. E ha concluso: “Sto alla grande, sono state delle settimane intense ma c'è ancora un passo da fare e tutto quello che ho ancora da dare, lo darò domenica".

Errani e Paolini in finale

In attesa di Jannik Sinner, c’è però un’Italia che sorride al Roland Garros. Le campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini hanno centrato la finale del doppio femminile, battendo nel pomeriggio la coppia Andreeva-Shnaider, numero 4 del seeding, in due set con un perentorio 6-0;6-1. Errani, dopo aver vinto il doppio misto con Vavassori, punta al prestigioso traguardo di un doppio slam nella stessa edizione. L'ultimo ostacolo tra le italiane e il titolo è la coppia formata dalla kazaka Anna Danilina e la serba Aleksandra Krunic che in semifinale ha avuto la meglio in tre set di Eikeri-Hozumi.