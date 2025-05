Lorenzo Musetti vola in semifinale a Roma, battuto Zverev: ora sfida Alcaraz

Standing ovation sul Centrale. Lorenzo Musetti vola in semifinale a Roma battendo 7-6(1) 6-4 Alexander Zverev, trionfatore degli Internazionali lo scorso anno. Ora il toscano entrato in top 10 trova Carlos Alcaraz, che in finale a Montecarlo lo ha battuto il mese scorso: ma Lollo si era infortunato a inizio match nel Principato.

Parte in salita la partita di Lorenzo, breakkato quando si era sull’1-1. Impressiona la profondità del dritto del tedesco, e la capacità di servire potentemente al centro. Poi però il carrarino riprende convinzione e vigore e restituisce il break portandosi sul 4 pari. L’illusione nel primo set dura poco perché Sascha strappa ancora il servizio al toscano portandosi avanti 6-5. Lollo paga una prima che entra a fatica, e una certa fallosità, ma in quel gioco risponde da maestro e annulla quattro palle set al gigante. Si ne guadagna una per il break e non se la lascia sfuggire. E’ tie-break e Musetti si invola chiudendolo a 1: il primo set è suo. Il secondo set è una partita a scacchi, e lo strappo arriva con il break quando si era sul 4 pari. Impressionante, la solidità di Musetti contro un gigante della terra, senza mai rinunciare alla sua varietà di colpi. Proprio come contro Medvedev. E ora Alcaraz, uno spauracchio. Carlitos ha battuto 6-4 6-4 l’inglese Jack Draper sfoderando il suo tennis mirabolante. Quando il gioco gira, non ce n’è quasi per nessuno. E a questi Internazionali sta succedendo spesso. Ma questo Musetti non deve temere nessuno. E poi, ha già battuto Alcaraz su terra, ad Amburgo nel 2022.

p.g.