L’Osteria Delbianco a New York è il ritrovo di vip e campioni. Da Jannik a Stallone. Si cena solo all’italiana

Paese che vai...la pasta la trovi. Vale la pena ribattezzare il ben noto detto per raccontare le serate mondane dei tennisti a New York, che hanno come sfondo culinario quasi sempre un ristorante italiano. Se Jannik Sinner a Melbourne, per gli Australian Open non mancava un pasto con i modenesi della Trattoria Emilia, a New York il rifugio gastronomico è l’Osteria Delbianco del riccionese Diego Bigucci. Scorri le immagini nella galleria social del ristorante e ti trovi Rublev, confortato dai piatti della tradizione romagnola, e poi Rafael Nadal, persino Sylvester Stallone. C’è pure Jannik Sinner che incrocia lo sguardo con il suo rivale Carlos Alcaraz. I primi due tennisti al mondo, sotto lo stesso tetto, a distanza di pochi metri.

L’Osteria, un vero e proprio rifugio per placar la fame di casa agli atleti sempre in giro per il mondo. Un vero balsamo per la salute di Jannik dopo il virus che, qualche giorno fa, lo ha messo ko a Cincinnati. Lo stesso numero 1 al mondo ha raccontato, quando è all’estero, di scegliere sempre gli stessi posti "per evitare sorprese" ed essere più tranquillo.

Come si legge sul sito del locale, lo chef Diego ha completato la scuola di cucina nella sua regione natale, l’Emilia Romagna, e ha lavorato per diversi anni nella sua città, Riccione, dove ha affinato la sua passione per la cucina autentica e tradizionale del Nord Italia. Dall’Italia si è poi trasferito prima a Parigi, lavorando nel ristorante di Alain Ducasse al Plaza Athenée, e poi a New York, dove ha trascorso un decennio sviluppando il suo stile personale. Nel 2020, il suo sogno di aprire un suo ristorante si è finalmente avverato. Profondamente influenzato dalla cucina della nonna Maria Delbianco (da cui il ristorante prende il nome), il menu rappresenta un ritorno alle radici culinarie dello chef, ed evidentemente scalda il cuore anche ai tennisti.

g. t.